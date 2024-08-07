Jeff Bezos Kehilangan Rp368 Triliun dalam Sekejap

JAKARTA- Orang terkaya dunia, Jeff Bezos kehilangan USD23 miliar atau setara Rp368 triliun dalam waktu singkat. Berkurangnya kekayaan Bos Amazon tersebut karena krisis Wall Street yang dimulai pada Jumat lalu.

Melansir New York Post, Rabu (7/8/2024), Bezos menjadi orang yang paling merugi dibanding orang kaya lainnya yang mengalami nasib serupa. Saat ini kekayaannya menyusut dan menyisakan USD180,7 miliar atau setara Rp2 kuadriliun.

Diketahui, kerugian karena banyaknya saham yang anjlok di Wall Street dialami oleh banyak miliarder dunia. CEO Meta Mark Zuckerberg, yang berada di posisi keempat dalam daftar orang terkaya dunia, telah kehilangan $4,3 miliar pada hari Senin.

Kerugian yang dialami Zuckerberg sedikit lebih baik daripada pendiri Tesla dan SpaceX, Elon Musk yang kehilangan USD4,9 miliar. Menurut Forbes, pendiri Google Sergey Brin dan Larry Page juga kehilangan masing-masing sekitar $6 miliar hingga Senin.

Larry Ellison, salah satu pendiri perusahaan perangkat lunak Oracle yang mengalami lonjakan kekayaan sebesar USD3 miliar dalam semalam, juga merugi pada Senin. Dikabarkan keuntungannya yang baru saja didapat jiga harus ludes karena krisis saham.