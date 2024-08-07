Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Jeff Bezos Kehilangan Rp368 Triliun dalam Sekejap

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 07 Agustus 2024 |21:08 WIB
Jeff Bezos Kehilangan Rp368 Triliun dalam Sekejap
Kekayaan Jeff Bezos Hilang. (Foto: Okezone.com/Reuters)
A
A
A

JAKARTA- Orang terkaya dunia, Jeff Bezos kehilangan USD23 miliar atau setara Rp368 triliun dalam waktu singkat. Berkurangnya kekayaan Bos Amazon tersebut karena krisis Wall Street yang dimulai pada Jumat lalu.

Melansir New York Post, Rabu (7/8/2024), Bezos menjadi orang yang paling merugi dibanding orang kaya lainnya yang mengalami nasib serupa. Saat ini kekayaannya menyusut dan menyisakan USD180,7 miliar atau setara Rp2 kuadriliun.

Diketahui, kerugian karena banyaknya saham yang anjlok di Wall Street dialami oleh banyak miliarder dunia. CEO Meta Mark Zuckerberg, yang berada di posisi keempat dalam daftar orang terkaya dunia, telah kehilangan $4,3 miliar pada hari Senin.

Kerugian yang dialami Zuckerberg sedikit lebih baik daripada pendiri Tesla dan SpaceX, Elon Musk yang kehilangan USD4,9 miliar. Menurut Forbes, pendiri Google Sergey Brin dan Larry Page juga kehilangan masing-masing sekitar $6 miliar hingga Senin.

Larry Ellison, salah satu pendiri perusahaan perangkat lunak Oracle yang mengalami lonjakan kekayaan sebesar USD3 miliar dalam semalam, juga merugi pada Senin. Dikabarkan keuntungannya yang baru saja didapat jiga harus ludes karena krisis saham.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/455/3179899/harta_kekayaan_dan_gaji_ketua_kpu-pMmv_large.jpg
Harta Kekayaan dan Gaji M. Afifuddin, Ketua KPU yang 59 Kali Naik Jet Pribadi dan Habiskan Rp90 Miliar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/455/3178653/bill_gates-yDWv_large.jpg
Punya Harta Kekayaan Rp1.757,9 Triliun, Ini 5 Tips Hemat Ala Bill Gates
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/455/3177266/harta_kekayaan-0jE4_large.jpg
Ternyata Segini Kekayaan Atalia Praratya di LHKPN yang Rumahnya Digeruduk Santri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3177019/family_office-V8v4_large.jpg
Daftar 5 Family Office Terbesar dan Terkaya di Dunia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176782/harta_kekayaan_raffi_ahmad_dan_atta_halilintar-yhDx_large.jpg
Adu Harta Kekayaan Raffi Ahmad dengan Atta Halilintar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176548/harta_kekayaan_patrick_kluivert-cKNA_large.jpg
Segini Kekayaan Patrick Kluivert, Pelatih Timnas Indonesia yang Gagal Bawa Garuda ke Piala Dunia 2026 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement