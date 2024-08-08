Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Ternyata Ini Sosok Pemilik KKV yang Kini Berganti Jadi OH!SOME

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 08 Agustus 2024 |19:37 WIB
Ternyata Ini Sosok Pemilik KKV yang Kini Berganti Jadi OH!SOME
Ilustrasi ternyata ini sosok pemilik KKV yang berganti jadi OH!Some (Foto:Website kkv)
JAKARTA - Ternyata ini sosok pemilik KKV yang kini berganti jadi OH!SOME. Adapun, pergantian nama ini bahkan banyak menyedot perhatian banyak konsumendi Indonesia.

Bahkan, di berbagai sosial media seperti Tiktok dan Twitter memposting video KKV yang berubah menjadi OH!SOME. Beberapa penasaran mengenai sosok yang memiliki KKV?

Ternyata ini sosok pemilik KKV yang kini berganti jadi OH!SOME berasal anak perusahaan dari KK Group. Ini merupakan salah satu perusahaan ternama dari China. Perusahaan diketahui memiliki berbagai merek dagang lain seperti KK Pavilion, The Colorist, serta X11.

KKV didirikan langsung oleh CEO dari KK Group, yakni Yuening Wu. Ia merupakan pebisnis kelahiran Dongguan, Hebei, China pada 1984.

Halaman:
1 2
