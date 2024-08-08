Industri Properti Tangkap Peluang Ekonomi dari Populasi Lansia

Ciputra Group tangkap peluang ekonomi dari populasi lansia di Indonesia (Foto: Okezone)

JAKARTA – Meningkatnya populasi lansia di Indonesia membuka peluang ekonomi baru yang signifikan. Ciputra Grup melihat potensi besar dari tren ini dan berkomitmen untuk menyediakan fasilitas yang mendukung kesejahteraan penduduk lanjut usia.

Managing Direktur Grup Ciputra Budiarsa Sastrawinata menjelaskan bahwa Ciputra Grup melalui CitraPremier sedang mengkaji perkembangan di satu titik ini terlebih dahulu sebelum memutuskan langkah lebih lanjut.

"Saat ini kami akan meninjau perkembangan di satu titik ini dulu," ujar Budiarsa, Rabu 7 Agustus 2024.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap langkah yang diambil benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi para penghuni lansia." lanjutnya.

Pihaknya menunjukkan komitmennya melalui berbagai fasilitas yang ramah lansia. Dari pusat aktivitas, klinik perawat, hingga ruang relaksasi, setiap elemen dirancang untuk memberikan kenyamanan dan dukungan optimal bagi penghuni lanjut usia.

Meskipun belum ada rencana konkret untuk memperluas fasilitas atau menambahkan layanan baru, potensi ekonominya tetap menjadi perhatian utama. Budiarsa menekankan pentingnya memantau dan mengevaluasi kebutuhan serta respons pasar sebelum mengambil keputusan besar.