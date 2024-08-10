Dukung Arahan Presiden, PLN Lakukan Berbagai Inisiatif untuk Mitigasi Perubahan Iklim

Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PLN Evy Haryadi melakukan wawancara dengan media saat mengunjungi Festival LIKE di Jakarta Convention Center, Jumat (9/8). (Foto: dok PLN)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengajak seluruh pihak untuk memitigasi perubahan iklim. Hal ini penting untuk tetap menjaga kualitas kehidupan, serta menghindari bencana alam maupun krisis pangan.

“Saya sangat mengapresiasi, sangat menghargai kepedulian dari tokoh masyarakat, dari masyarakat sipil terhadap hal yang berkaitan dengan lingkungan dan mengatasi dampak perubahan iklim," tutur Presiden Jokowi pada gelaran Festival LIKE 2 yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Jakarta Convention Center, Jumat (9/8).

Ia menambahkan, hal ini tidak akan bisa dikerjakan sendiri, oleh satu negara. Tapi semua negara harus melakukan bersama-sama, sehingga bisa mewujudkan bumi yang berkelanjutan.

Presiden juga mengingatkan bahwa sektor energi punya peran penting dalam aksi perubahan iklim. Sehingga, pemerintah akan memberi perhatian penuh agar sektor ini punya skema pemulihan lingkungan.

"Pemulihan lingkungan harus menjadi concern dari kita semua dan pemerintah," katanya.

Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mengungkapkan, PLN siap menjalankan arahan Presiden dan berkomitmen untuk menyukseskan transisi energi demi mewujudkan Net Zero Emissions (NZE) pada 2060.