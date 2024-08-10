Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Air 22 Stasiun Ini Bisa Diminum Langsung, Berikut Kualitasnya

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Sabtu, 10 Agustus 2024 |14:28 WIB
Air 22 Stasiun Ini Bisa Diminum Langsung, Berikut Kualitasnya
KAI Soal Air Minum di Stasiun. (Foto: okezone.com/KAI)
A
A
A

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI memastikan drinking water station atau pengolahan air minum di 22 stasiun dapat dikonsumsi penumpang.

Vice President Public Relations KAI, Anne Purba mengatakan, layanan drinking water station telah melalui berbagai uji, termasuk kualitas air. Sebelumnya, KAI menggandeng Coway International Indonesia dan Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk menyediakan layanan drinking water station.

Dia memastikan, air yang disediakan sudah bisa dikonsumsi penumpang kereta api di stasiun. Kualitas air minum pada fasilitas drinking water station telah memenuhi 20 dari 20 parameter standar baku mutu yang diuji berdasarkan pengujian oleh Coway Water Quality Laboratory.

Selain itu, fasilitas air minum tersebut juga telah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

“Air minum tentunya sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan tubuh. KAI berkomitmen tidak hanya sekedar menyediakan air minum, namun juga air minum yang berkualitas dan sehat dikonsumsi oleh pelanggan kereta api,” ujar Anne, Sabtu (10/8/2024).

Halaman:
1 2
