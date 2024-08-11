Fakta IHSG Sepekan Anjlok hingga Emiten Baru di Bursa Efek Indonesia

JAKARTA - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat data perdagangan saham BEI selama periode 5-9 Agustus 2024. Terlihat data perdagangan ditutup bervariasi.

Okezone pun merangkum fakta-fakta terkait data BEI di pekan ini, Minggu (10/8/2024):

1. IHSG Anjlok

IHSG mengalami perubahan sebesar 0,70% pada posisi 7.256,996 dari 7.308,123 pada penutupan pekan lalu.

2. Kapitalisasi BEI

BEI juga mencatat kapitalisasi pasar bursa turut mengalami perubahan sebesar 0,87% menjadi Rp12.302 triliun dari Rp12.410 triliun pada penutupan pekan lalu.

3. Transaksi Harian Bursa

Perubahan turut terjadi juga pada ratarata nilai transaksi harian Bursa sebesar 6,53% menjadi Rp9,639 triliun dari Rp10,313 triliun pada pekan sebelumnya.

4. Frekuensi Harian BEI

Selama sepekan, peningkatan tertinggi terjadi pada frekuensi harian Bursa yang meningkat sebesar 4,15% menjadi 981 ribu kali transaksi dari pekan lalu sebanyak 942 ribu kali transaksi.

5. Transaksi Harian Naik

Kemudian peningkatan juga terjadi pada rata-rata volume transaksi harian sepekan sebesar 3,60% menjadi 16 miliar lembar saham dari 15,443 miliar lembar saham pada penutupan pekan sebelumnya.