IHSG Pekan Depan Diprediksi Bergerak di Rentang 7.200-7.300

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pekan depan diprediksi bergerak di rentang 7.200-7.300. Pekan depan, Investor menantikan data neraca dagang RI dan indeks harga produsen (PPI) di Amerika Serikat.

Sejak penutupan perdagangan pekanini, secara teknikal IHSG mampu breakout level MA20 dalam indikator Moving Average. Ini sejakan dengan pola golden cross dalam indikator Stochastic RSI, dan adanya penyempitan negative slope di indikator MACD.

BACA JUGA: Fakta IHSG Sepekan Anjlok hingga Emiten Baru di Bursa Efek Indonesia

“Dengan demikian, IHSG diperkirakan bergerak dalam rentang area 7.200 - 7.300 untuk beberapa waktu ke depan.” demikian menurut riset Phintraco Sekuritas, Minggu (11/8/2024).

Investor menantikan data Neraca Perdagangan Indonesia (NPI) periode Juli 2024 yang dirilis pekan depan.

Melihat kondisi makro domestik, realisasi pertumbuhan penjualan ritel RI naik ke 2,7% year-on-year (yoy) pada Juni 2024, dari 2,1% yoy pada Mei 2024. Kondisi ini dinilai mengindikasikan konsumsi domestik yang tetap solid sepanjang paruh pertama tahun ini.