Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Pekan Depan Diprediksi Bergerak di Rentang 7.200-7.300

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Minggu, 11 Agustus 2024 |09:39 WIB
IHSG Pekan Depan Diprediksi Bergerak di Rentang 7.200-7.300
Simak sentimen penggerak IHSG pekan depan (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pekan depan diprediksi bergerak di rentang 7.200-7.300. Pekan depan, Investor menantikan data neraca dagang RI dan indeks harga produsen (PPI) di Amerika Serikat.

Sejak penutupan perdagangan pekanini, secara teknikal IHSG mampu breakout level MA20 dalam indikator Moving Average. Ini sejakan dengan pola golden cross dalam indikator Stochastic RSI, dan adanya penyempitan negative slope di indikator MACD.

“Dengan demikian, IHSG diperkirakan bergerak dalam rentang area 7.200 - 7.300 untuk beberapa waktu ke depan.” demikian menurut riset Phintraco Sekuritas, Minggu (11/8/2024).

Investor menantikan data Neraca Perdagangan Indonesia (NPI) periode Juli 2024 yang dirilis pekan depan.

Melihat kondisi makro domestik, realisasi pertumbuhan penjualan ritel RI naik ke 2,7% year-on-year (yoy) pada Juni 2024, dari 2,1% yoy pada Mei 2024. Kondisi ini dinilai mengindikasikan konsumsi domestik yang tetap solid sepanjang paruh pertama tahun ini.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/278/3067602/6-aksi-korporasi-hari-ini-ada-rups-bank-jatim-hingga-kino-UVHbVraAOD.jpeg
6 Aksi Korporasi Hari Ini Ada RUPS Bank Jatim hingga KINO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/02/278/3057596/daftar-12-aksi-emiten-hari-ini-rups-hingga-tebar-dividen-LRGTmkjR7w.jpeg
Daftar 12 Aksi Emiten Hari Ini, RUPS hingga Tebar Dividen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/01/278/3057212/ihsg-besok-diprediksi-menguat-data-inflasi-jadi-penopang-fGcOtiNc9O.jpg
IHSG Besok Diprediksi Menguat, Data Inflasi Jadi Penopang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/01/278/3057242/data-manufaktur-jadi-sentimen-ihsg-pekan-depan-GxmmaMv9Nv.jpeg
Data Manufaktur Jadi Sentimen IHSG Pekan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/278/3056564/ihsg-meroket-ke-level-7-670-di-akhir-perdagangan-aUK3VWe2vs.jpg
IHSG Meroket ke Level 7.670 di Akhir Perdagangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/278/3056410/ihsg-sesi-i-naik-0-41-ke-level-7-658-uPf45XO82v.jpg
IHSG Sesi I Naik 0,41% ke Level 7.658
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement