Mantan Bos YouTube Susan Wojcicki Meninggal Dunia

JAKARTA – Mantan Bos YouTbe Susan Wojcicki meninggal dunia. Mantan kepala eksekutif YouTube dan eksekutif Google ini meninggal dunia pada usia 56 tahun setelah dua tahun berjuang melawan kanker paru-paru.

"Dengan rasa duka yang mendalam, saya mengumumkan bahwa Susan Wojcicki, istri tercinta saya selama 26 tahun dan ibu dari lima anak kami, telah meninggal dunia hari ini setelah dua tahun berjuang melawan kanker paru-paru non-sel kecil," kata Suami Wojcicki Dennis Troper dalam sebuah unggahan di Facebook, Senin (12/8/2024).

Kepala Eksekutif Google Sundar Pichai menyebut, selama dua tahun terakhir Susan tetap berkomitmen untuk membuat dunia menjadi lebih baik melalui kegiatan filantropinya. Termasuk mendukung penelitian untuk penyakit yang pada akhirnya merenggut nyawanya, demikian dilansir VOA.

Salah satu perempuan paling terkemuka di bidang teknologi, Wojcicki bergabung dengan Google pada 1999 sebagai salah satu karyawan pertama perusahaan tersebut, beberapa tahun sebelum Google mengakuisisi YouTube.

Google membeli YouTube pada 2006 seharga USD1,65 miliar. Sebelum menjadi CEO YouTube pada 2014, Wojcicki adalah wakil presiden senior untuk produk iklan di Google.