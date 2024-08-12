Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Istana Wapres di IKN Dibangun, Ma'ruf Amin: Kita Jadi Saksi Sejarah

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 12 Agustus 2024 |11:55 WIB
Istana Wapres di IKN Dibangun, Ma'ruf Amin: Kita Jadi Saksi Sejarah
Wapres Maruf Amin groundbreaking istana di IKN (Foto: Setwapres)
A
A
A

JAKARTA – Istana Wakil Presiden di IKN mulai dibangun. Hal ini ditandai dengan peletakan batu pertama atau groundbreaking oleh Wapres Ma’ruf Amin.

“Pada hari ini kita bersyukur dapat menjadi saksi sejarah pembangunan negeri kita, pembangunan Istana Wakil Presiden di IKN adalah sebuah langkah penting dalam wujudkan masa depan Indonesia yang lebih maju sejahtera dan berkeadilan,” kata Wapres, Senin (12/8/2024).

Wapres mengatakan bahwa pembangunan Istana Wakil Presiden di IKN memiliki arti strategis selain menjadi kebanggaan karena merupakan karya anak bangsa, bangunan ini diharapkan dapat menjadi salah satu pusat aktivitas kenegaraan yang mencerminkan nilai-nilai kebangsaan, integritas, dan pelayanan publik.

“Lebih dari itu Istana ini harus menjadi sumbu perubahan dan tempat lahirnya berbagai kebijakan penting yang menyangkut hajat hidup rakyat Indonesia,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Wapres pun menyampaikan beberapa pesan yang perlu menjadi perhatian bersama dalam pembangunan Istana Wapres.

“Pembangunan Istana Wakil Presiden harus mengedepankan prinsip keberlanjutan dan ramah lingkungan pastikan setiap tahap pembangunan dilakukan dengan prinsip ramah lingkungan agar meminimalkan kerusakan alam dan mendukung efisiensi energi,” paparnya.

Halaman:
1 2
