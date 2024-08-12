Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Menlu Pulang ke Rumah Usai 12 Tahun, Netizen: Akhirnya Bangga Jadi Warga Depok

Yaser Rafi Pramudya , Jurnalis-Senin, 12 Agustus 2024 |17:25 WIB
Menlu Kembali ke Rumah Depok. (Foto: okezone.com/Instagram)
Menlu Kembali ke Rumah Depok. (Foto: okezone.com/Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi akhirnya kembali ke rumah Depok setelah 12 tahun tidak pulang.

"Pulang ke Depok," Tulis Retno, di Instagramnya, Senin (12/8/2024).

"Sudah 12 tahun tidak pulang bareng ke rumah kami di Depok," sambung Retno.

Video dirinya berada di rumah tersebut pun menuai ragam komentar. Bahkan turut mengomentarai mantan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf.

"Kok saya jadi terharu ya," kata Triawan Munaf.

Selain itu, warga Depok juga ikut bangga bahwa ternyata Retno Marsudi satu daerahnya.

"Akhirnya punya alasan bangga jadi warga Depok karena tetanggan sama Bu Menteri kebanggaan," tulis Instagram @ekagutiia.

Ada juga masyarakat yang mengucapkan terimakasih atas pengadian Retno Marsudi selama di pemerintah Jokowi.

"Selamat mempersiapkan masa purna tugas Mbak. Tetap bahagia dan rahayu," tulis @ulinyusron.

