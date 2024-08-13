Aman dan Terlindungi, Asuransi Aurora Siap Menjaga Kamu dan Keluarga

JAKARTA - Risiko meninggal dunia karena sakit atau kecelakaan merupakan beberapa risiko yang tidak dapat bisa kita prediksi di masa depan. Untuk memberikan rasa aman dan tenang di saat risiko tersebut terjadi,

Untuk itu, peran asuransi menjadi penting, terutama untuk kamu yang berada di usia muda dan produktif. Asuransi akan memberikan perlindungan, terutama bagi pencari nafkah maupun untuk keluarganya.

Dari beragam jenis asuransi, idealnya kamu dan keluarga dilindungi mendapat perlindungan dari asuransi jiwa. Yup, asuransi jiwa bermanfaat untuk menanggung kerugian finansial tak terduga yang disebabkan oleh risiko kematian atau penyakit kritis.

Ketika terjadi hal-hal yang tak diinginkan, asuransi jiwa dapat membantu menjaga stabilitas keuangan dengan meringankan beban biaya pengobatan yang besar dan lama.

Tak hanya itu saja, dengan asuransi jiwa, kestabilan finansial pun lebih terjaga, sehingga keluarga juga dapat melanjutkan hidup dan mengejar mimpi walaupun salah satu anggota keluarga sudah tiada.

Untuk memahami kebutuhan masyarakat yang perlu perlindungan yang lebih stabil untuk masa depannya, kini nasabah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pun dapat menikmati manfaat asuransi premium bernama Aurora.

Apa sih Asuransi Aurora?