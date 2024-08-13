Alfamart Berbagi Sepatu Sekolah untuk Ratusan Anak di Lombok dan Bima

LOMBOK - Sebagai wujud kepedulian di bidang pendidikan, Alfamart bagikan 375 pasang sepatu untuk para siswa/i di lima Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Lombok dan Bima Nusa Tenggara Barat. Bantuan ini diharapkan dapat memberikan semangat belajar kepada para siswa/i serta membantu mereka dalam menjalani kegiatan sekolah dengan lebih nyaman.

Bantuan sepatu sekolah ini diperuntukkan untuk para siswa/i dari kalangan keluarga pra sejahtera dan berprestasi di lima sekolah, yaitu SMPN 1 Gerung Lombok Barat, SMPN 1 Tanjung Lombok Utara, SMPN Satu Atap Aikmel Lombok Timur, SMPN 6 Lambu Bima, dan SMPN 1 Sape Bima.

Berkolaborasi dengan BenihBaik.com, bantuan ini diserahkan langsung secara simbolis oleh Corporate Communication GM Alfamart Rani Wijaya, Pj Bupati Lombok Barat H. Ilham yang diwakilkan oleh Kadis Perindag H. Maksum, dan Chief Partnership Officer BenihBaik.com Al Greeny Dewayanti di SMPN 1 Gerung, Lombok Barat, Selasa (13/8/2024).

“Kami (Alfamart) sangat senang dapat berkontribusi dalam mendukung kemajuan pendidikan di Indonesia dengan penyaluran bantuan sepatu untuk anak-anak di lima SMPN di Lombok. Ini merupakan bagian dari program Corporate Social Responsibility (CSR) Alfamart di bidang pendidikan untuk membuat mereka nyaman dan lebih percaya diri di sekolah,” ujar Corporate Communication GM Alfamart Rani Wijaya di sela acara.

Alfamart berharap, kolaborasi yang baik dengan BenihBaik.com dan didukung oleh pemerintah daerah setempat dapat memberikan manfaat langsung bagi para siswa/i di Lombok untuk lebih semangat dalam belajar dan meraih prestasi.