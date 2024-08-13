Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Operasional KRL Tak Terganggu Usai Kebakaran di Manggarai

Yaser Rafi Pramudya , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |12:49 WIB
Operasional KRL Tak Terganggu Usai Kebakaran di Manggarai
KRL Tak Terganggu Kebakaran di Manggarai (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) KAI Commuter memastikan operasional commuter line berjalan normal meski terjadi kebakaran pemukiman warga di kawasan Manggarai, Jakarta, pada Selasa (13/8/2024) dini hari.

"Kebakaran yang terjadi di pemukiman warga Manggarai pada Selasa (13/8) sekitar pukul 02.49 WIB tidak mengganggu operasional perjalanan commuter line pada hari ini," kata Corporate Secretary KAI Commuter Joni Martinus dikonfirmasi dikutip Antara, Selasa (13/8/2024).

Joni menyebut seluruh perjalanan commuter line yang melalui Stasiun Manggarai berjalan dengan aman dan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan, guna memberikan kenyamanan bagi seluruh penumpang.

"Dapat kami sampaikan bahwa seluruh perjalanan commuter line yang melalui Stasiun Manggarai aman sesuai dengan jamnya," ujarnya.

Dia menjelaskan, berawal dari informasi petugas pada pukul 02.49 WIB bahwa telah terjadi kebakaran di rumah warga yang terletak disamping gudang Depo Overhaul KAI Commuter di Manggarai yang mana terdapat commuter line Basoetta di area tersebut.

