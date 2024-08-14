Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

6 Persiapan Penting Sebelum Mendaftar CPNS 2024

Gibran Khayirah Tavip , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |18:14 WIB
6 Persiapan Penting Sebelum Mendaftar CPNS 2024
6 persiapan sebelum mendaftar CPNS 2024 (Foto: Okezone)
JAKARTA – Simak persiapan penting sebelum mendaftar seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 pada 20 Agustus 2024. Pada seleksi CPNS, ribuan pelamar di seluruh Indonesia kini bersiap untuk bersaing memperebutkan posisi di berbagai instansi pemerintah.

Namun, bagi para calon pendaftar, ada beberapa langkah penting yang harus dipersiapkan agar tidak gugur di tahap seleksi administrasi. Di lansir dari akun Instagram resmi @bkngoidofficial berikut adalah enam persiapan penting yang harus diperhatikan sebelum mendaftar CPNS 2024.

1. Gunakan Ijazah, Bukan Surat Keterangan Lulus (SKL)

Salah satu syarat utama dalam pendaftaran CPNS adalah penggunaan ijazah. Para pelamar diingatkan bahwa hanya ijazah yang akan diterima dalam proses pendaftaran, bukan SKL. Kesalahan ini sering terjadi pada pelamar tahun sebelumnya, yang menyebabkan mereka gugur di tahap seleksi administrasi.

2. Cari Tahu Informasi Instansi dan Jabatan yang Dilamar

Sebelum mendaftar, pelamar wajib mencari informasi detail mengenai instansi dan jabatan yang akan dilamar, termasuk take home pay. Informasi ini dapat diakses melalui menu ASN Karier pada portal pendaftaran. Pemahaman yang baik mengenai instansi dan jabatan akan membantu pelamar membuat keputusan yang tepat.

3. Gunakan e-Materai untuk Surat Pernyataan dan Surat Lamaran

Surat pernyataan dan surat lamaran yang diajukan harus menggunakan e-materai. Penggunaan e-materai merupakan syarat wajib dalam pendaftaran CPNS 2024. Banyak pelamar di tahun sebelumnya yang gagal memenuhi syarat ini, sehingga gugur di tahap seleksi administrasi.

