Dapat Bintang Jasa dari Jokowi, Luhut Terkejut hingga Singgung Penanganan Covid-19

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menganugerahkan tanda jasa dan kehormatan kepada puluhan orang untuk menerima langsung di Istana Negara pada Rabu 14 Agustus 2024 kemarin. Salah satu penerima tanda jasa itu yakni Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.

Pada penerimaan itu, Luhut menyinggung masa di kala Covid-19 merebak di Indonesia. Menurutnya, Jokowi kala itu memerintahkan dirinya untuk menyiapkan PPKM darurat di Jawa-Bali. Ia diminta untuk menjaga keselamatan masyarakat dan ekonomi negara.

“Pesan beliau ini hanya satu, keselamatan nyawa dan pemulihan ekonomi rakyat harus berjalan beriringan. Setiap harinya, panggilan telepon dan pesan singkat saya lakukan dan terima langsung demi mengumpulkan data dan informasi yang akurat dari lapangan. Online meeting juga kami lakukan untuk berdiskusi dan mendengar saran dari para ahli juga pakar di bidang terkait,” ujar Luhut di akun Instagram resminya dikutip Kamis (15/8/2024).

Luhut juga mengaku momen itu mengingatkannya di masa ia sebagai prajurit korps baret merah yang harus bergerak dalam operasi militer. Keberhasilan harus dilakukan dengan manajemen, koordinasi hingga delegasi yang baik.

“Bertahap, Bertingkat, dan Berlanjut, itu adalah metode yang kami gunakan dalam merumuskan strategi. Apalagi kita menghadapi musuh yang tak terlihat, setiap pergerakan menuntut kita untuk waspada dan disiplin terhadap sekecil apa pun resiko dan peluang yang datang di kemudian hari,” jelas dia.