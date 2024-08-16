Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Kampoeng Tempo Doeloe 2024 Hadir Lagi, Nikmati Promo BRI di 100 Tenant Makanan

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Jum'at, 16 Agustus 2024 |17:55 WIB
Kampoeng Tempo Doeloe 2024 Hadir Lagi, Nikmati Promo BRI di 100 Tenant Makanan
Festival Kuliner Kampoeng Tempo Doeloe 2024 hadirkan lebih dari 100 tenant makanan di La Piazza, Summarecon Mall Kelapa Gading. (Foto: dok Istimewa)
A
A
A

Jakarta-Pecinta makanan tradisional dan sajian jadul merapat! Salah satu festival kuliner paling dinantikan di Jakarta, JF3 Food Festival Kampoeng Tempo Doeloe, hadir lagi di La Piazza, Summarecon Mall Kelapa Gading. 

Kampoeng Tempo Doeloe 2024 digelar selama 45 hari, tepatnya mulai 16 Agustus-29 September 2024. Mengusung tema “Selera Nusantara”, festival kuliner ini menghadirkan lebih dari 100 tenant yang menyajikan menu khas dari berbagai daerah. Bukan itu saja, sederet rumah makan legendaris Indonesia pun akan hadir memanjakan lidah para pengunjung. 

Bagi penyuka sajian gurih dan hangat, jangan sampai lupa coba Bebek Sinjay Bangkalan Madura, Soto Kadipiro & Ingkung Pengasih Asli Yogyakarta, Tahu Kupat Legend dari Solo, Gudeg Mercon Bu Prih, dan Kupat Tahu Gempol Bandung. 

BRImo

Sebagai pencuci mulut, cicipi legitnya Serabi Notosuman Ny. Handayani, Pukis Telor Ayam Kampung Sumber Rezeki, Ronde Alkateri Asli Bandung, Kueh Moaci Gemini Kentangan, Java Loenpia 1870, hingga lembutnya Pisang Goreng Madu Bu Nanik yang sayang untuk dilewatkan. 

Sambil nostalgia beragam kuliner tradisional Nusantara, pengunjung juga akan dihibur oleh performance dari penyanyi ternama Tanah Air, mulai dari Lyodra, Tiara Andini, Yovie & Nuno, Fabio Asher, Rony Parulian, Keisya Levronka, dan Nadhif Basalamah. 

brimo

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168706//bri-zQKl_large.jpg
Investasi SR023T3 dan SR023T5 Dapatkan Kupon hingga 5,95% per Tahun Lewat BRImo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/320/3166780//bri_memperkuat_kapabilitas_layanan_digital_melalui_optimalisasi_aplikasi_mobile_banking_brimo-V8wI_large.jpg
BRI Perkuat Layanan Digital dengan Fitur Baru di Aplikasi BRImo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/455/3165482//bri-42NZ_large.jpg
BRI Mudahkan Transaksi di Kampoeng Tempo Doeloe 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/320/3161823//bri-jZGP_large.jpg
Cara Mudah Mendaftar dan Mengaktifkan BRImo Tanpa Perlu ke Bank
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/320/3161315//brimo-CQZV_large.jpg
Pengguna BRImo Tembus 42,7 Juta, Transaksi Rp3.231 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/320/3161312//bri-pm3B_large.jpg
DPK BRI Tumbuh 6,7% Jadi Rp1.482 Triliun, BRImo Jadi Andalan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement