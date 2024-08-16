Kampoeng Tempo Doeloe 2024 Hadir Lagi, Nikmati Promo BRI di 100 Tenant Makanan

Festival Kuliner Kampoeng Tempo Doeloe 2024 hadirkan lebih dari 100 tenant makanan di La Piazza, Summarecon Mall Kelapa Gading. (Foto: dok Istimewa)

Jakarta-Pecinta makanan tradisional dan sajian jadul merapat! Salah satu festival kuliner paling dinantikan di Jakarta, JF3 Food Festival Kampoeng Tempo Doeloe, hadir lagi di La Piazza, Summarecon Mall Kelapa Gading.

Kampoeng Tempo Doeloe 2024 digelar selama 45 hari, tepatnya mulai 16 Agustus-29 September 2024. Mengusung tema “Selera Nusantara”, festival kuliner ini menghadirkan lebih dari 100 tenant yang menyajikan menu khas dari berbagai daerah. Bukan itu saja, sederet rumah makan legendaris Indonesia pun akan hadir memanjakan lidah para pengunjung.

Bagi penyuka sajian gurih dan hangat, jangan sampai lupa coba Bebek Sinjay Bangkalan Madura, Soto Kadipiro & Ingkung Pengasih Asli Yogyakarta, Tahu Kupat Legend dari Solo, Gudeg Mercon Bu Prih, dan Kupat Tahu Gempol Bandung.

Sebagai pencuci mulut, cicipi legitnya Serabi Notosuman Ny. Handayani, Pukis Telor Ayam Kampung Sumber Rezeki, Ronde Alkateri Asli Bandung, Kueh Moaci Gemini Kentangan, Java Loenpia 1870, hingga lembutnya Pisang Goreng Madu Bu Nanik yang sayang untuk dilewatkan.

Sambil nostalgia beragam kuliner tradisional Nusantara, pengunjung juga akan dihibur oleh performance dari penyanyi ternama Tanah Air, mulai dari Lyodra, Tiara Andini, Yovie & Nuno, Fabio Asher, Rony Parulian, Keisya Levronka, dan Nadhif Basalamah.