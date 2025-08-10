Cara Mudah Mendaftar dan Mengaktifkan BRImo Tanpa Perlu ke Bank

JAKARTA - Cara mudah mendaftar dan mengaktifkan BRImo tanpa perlu ke Bank. BRImo, aplikasi mobile banking milik Bank Rakyat Indonesia (BRI), kini memungkinkan pengguna untuk mendaftar dan mengaktifkan layanan perbankan digital tanpa harus datang ke kantor cabang.

Pendaftaran dapat dilakukan langsung melalui ponsel dengan proses yang cepat dan aman, baik bagi nasabah yang sudah memiliki rekening BRI maupun yang belum.

BRImo dirancang untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi finansial.

Fitur-fitur unggulan yang ditawarkan antara lain pembukaan rekening secara online, transaksi keuangan antarrekening, top up e-wallet, pembayaran tagihan, QRIS, hingga pengelolaan keuangan pribadi.

Berikut cara mudah mendaftar dan mengaktifkan BRImo hanya lewat HP:

1. Jika Sudah Memiliki Rekening BRI:

Unduh dan instal aplikasi BRImo di Play Store, App Store, atau Huawei AppGallery.

Pilih “Belum Punya Akun”, kemudian klik “Ya, Saya Punya Rekening BRI”.