Riset MNC Sekuritas: IHSG Hari Ini Rawan Koreksi

JAKARTA - MNC Sekuritas mencatat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebelumnya pada perdagangan kemarin terkoreksi 0,36% ke 7.409 disertai volume penjualan, penguatan IHSG sempat menembus resistance.

Analis MNC Sekuritas mengatakan, ada kemungkinan IHSG membentuk pola running flat, selanjutnya IHSG akan terkoreksi ke rentang area 7.027-7.218.

"Apabila IHSG mampu break 7,454 kembali, maka IHSG akan menuju ke 7.513 -7.654," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Jumat (16/8/2024).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 7.207, 7.126 dan resistance 7.454, 7.514.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.