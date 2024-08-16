Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jokowi Baca Nota Keuangan Terakhir: Gaji PNS Naik di 2025

Gibran Khayirah Tavip , Jurnalis-Jum'at, 16 Agustus 2024 |07:37 WIB
JAKARTA – Kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN) akan diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD hari ini pada, Kamis (16/8/2024).

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjelaskan perihal rencana rencana kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) pada 2025.

Penyesuaian gaji aparatur sipil negara (ASN) termasuk PNS pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 bisa dalam berbagai bentuk.

“Penyesuaian itu bisa banyak bentuknya. Bisa menaikkan gaji pokok, menyesuaikan perbaikan tunjangan kinerja, atau memberikan insentif lain,” kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata di Jakarta.

Isa menyebut rencana kenaikan gaji PNS masih dalam proses pembahasan. Kepastian rencana kenaikan gaji ASN akan disampaikan saat Nota Keuangan pada hari ini.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
