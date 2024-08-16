Hadiri Sidang Tahunan di DPR, Sri Mulyani Pakai Kebaya Putih

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menghadiri Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI - DPD RI, Sidang Paripurna DPR RI Tahun 2024 yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada hari ini Jumat (16/8/2024).

Berdasarkan Pantauan MNC Portal Indonesia, Bendahara Negara itu datang sekitar pukul 08.50 WIB dan mengenakan kebaya putih dengan dipadukan selendang serta tok batik berwarna merah.

BACA JUGA: Presiden Jokowi Lambaikan Tangan ke Awak Media saat Tiba di Gedung DPR

Saat menuruni mobil, awalnya Sri Mulyani akan langsung masuk ke ruangan namun akhirnya ia sempat mendatangi media untuk menyapa dan mengacungi jempol.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri sidang tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Kepala Negara tiba sekira pukul 08.56 WIB. Presiden Jokowi datang bersama istrinya, Iriana Joko Widodo.