Adu Penghasilan Kanal YouTube Fuji vs Atta

JAKARTA - Adu penghasilan kanal Youtube Fuji VS Atta. Fuji dan Atta mempunya profesi yang sama sebagai content creator, banyak yang penasaran dengan penghasilan youtube mereka.

Keduanya pun langsung dibandingkan oleh netizen dari segi penghasilan sebagai Youtuber. Jika melihat ke belakang, Atta telah lebih dahulu aktif di platform YouTube dibandingkan dengan Fuji.

Dilansir dari laman sosial blade, Atta telah bergabung ke YouTube sejak tahun 2016 lalu. Sementara Fuji baru aktif di Youtube tahun 2021 lalu.

Atta telah mengantongi 31 juta subscriber dengan nama Atta Halilintar. Tertulis bila jumlah penontonnya mencapai 5,3 miliar dari total 4.190 video. Penghasilan YouTubenya berkisar senilai USD15 ribu hingga USD251 ribu bila dirupiahkan berkisar Rp242 jutaan hingga Rp4 miliar per bulannya.