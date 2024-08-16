Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Adu Penghasilan Kanal YouTube Fuji vs Atta

Michelle Ruth Apriliani , Jurnalis-Jum'at, 16 Agustus 2024 |22:01 WIB
Adu Penghasilan Kanal YouTube Fuji vs Atta
Adu penghasilan Youtube Fuji dan Atta (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Adu penghasilan kanal Youtube Fuji VS Atta. Fuji dan Atta mempunya profesi yang sama sebagai content creator, banyak yang penasaran dengan penghasilan youtube mereka.

Keduanya pun langsung dibandingkan oleh netizen dari segi penghasilan sebagai Youtuber. Jika melihat ke belakang, Atta telah lebih dahulu aktif di platform YouTube dibandingkan dengan Fuji.

Dilansir dari laman sosial blade, Atta telah bergabung ke YouTube sejak tahun 2016 lalu. Sementara Fuji baru aktif di Youtube tahun 2021 lalu.

Atta telah mengantongi 31 juta subscriber dengan nama Atta Halilintar. Tertulis bila jumlah penontonnya mencapai 5,3 miliar dari total 4.190 video. Penghasilan YouTubenya berkisar senilai USD15 ribu hingga USD251 ribu bila dirupiahkan berkisar Rp242 jutaan hingga Rp4 miliar per bulannya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/455/3182812/viral-4Cts_large.jpg
Ini Pemilik Ta Wan, Restoran yang Minta Maaf Usai Pelanggan Minum Cairan Pembersih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/455/3181336/ekonomi-2hl4_large.jpg
Emak-Emak, Ini Cara Kurangi Sampah Jadi Peluang Ekonomi Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/455/3180544/sandiaga_uno-eaFw_large.jpg
Bisnis Masa Depan, Sandiaga Uno: Green Economy Ciptakan Green Job
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/455/3177868/umkm-PLcx_large.jpg
Berkat Pertamina UMK Academy, Produk Kerajinan Pelepah Pisang Tembus Pasar AS  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/455/3175422/inspirasi_usaha-yw6E_large.jpg
Pelaku Bisnis Online Ungkap Rahasia Raih Omzet Miliaran Rupiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/455/3168957/umkm-H37p_large.jpg
UMKM Healthcare Ini Berkembang Semakin Pesat Berkat Program Pemberdayaan BRI 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement