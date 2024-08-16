Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Ternyata Segini Pemain Timnas Indonesia Ricky Kambuaya di Klub Dewa United

Rina Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 16 Agustus 2024 |07:31 WIB
Ternyata Segini Pemain Timnas Indonesia Ricky Kambuaya di Klub Dewa United
Ternyata segini gaji pemain Timnas Indonesia Ricky Kambuaya di Klub Dewa United (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Ternyata segini pemain Timnas Indonesia Ricky Kambuaya di klub Dewa United. Adapun, kemampuannya dalam menjaga lini tengah sangat diandalkan.

Beberapa penasaran mengenai Ricky Kambuaya, seperti tentang gajinya. Apalagi, dia merupakan andalan Timnas di setiap pertandingan.

Ternyata segini pemain Timnas Indonesia Ricky Kambuaya di klub Dewa United cukup besar. Dikabarkan, dia mendapatkan bayaran Rp4,78 miliar untuk satu musim.

Sementara itu, Ricky Kambuaya memiliki kecintaan terhadap si kulit bundar sejak kecil, lantaran di lingkungan rumahnya banyak yang mengajaknya bermain bola.

Rupanya kegemarannya itu membuatnya bergabung dengan tim di komplek rumahnya, bernama Worthed FC. Sejak saat itu, niatnya untuk meraih cita-cita sebagai pesepakbola terus ia kejar.

Ricky Kambuaya pun ikut seleksi PON Papua Barat 2016. Setelah itu, ia mengaku tak ada panggilan untuknya bergabung dengan klub yang ada di Indonesia.

Melalui kerabat yang ada, pemain kelahiran 5 Mei 1996 ini ikut seleksi terbuka di Mojokerto. Alhasil, bersama PSMP Mojokerto yang ada di Liga 2 selama dua tahun.

Halaman:
1 2
