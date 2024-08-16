Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Adu Penghasilan Irwan Mussry dengan Ahmad Dhani Bak Langit dan Bumi

Rina Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 16 Agustus 2024 |08:16 WIB
Adu Penghasilan Irwan Mussry dengan Ahmad Dhani Bak Langit dan Bumi
Adu penghasilan Irwan Mussry dengan Ahmad Dhani bak langit dan bumi (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Adu penghasilan Irwan Mussry dengan Ahmad Dhani bak langit dan bumi. Keduanya bahkan memiliki beberapa lini bisnis yang cukup sukses

Apalagi, Irwan merupakan suami dari Maia Estianty. Sedangkan, Ahmad Dhani masuk caleg artis yang terpilih menjadi anggota DPR RI 2024-2029.

Berikut adu penghasilan Irwan Mussry dengan Ahmad Dhani bak langit dan bumi:

-Irwan Mussry

Irwan Mussry merupakan CEO Time International. Dilansir dari laman resminya, perusahaan ini berperan sebagai distributor sejumlah produk fesyen mewah.

Salah satunya adalah Audemars Piguet, Cartier, Celine, Chanel, Chopard, Fendi, Fossil, Rolex, Tory Burch, dan Valentino.

Dikutip dari situs RocketReach, perusahaan yang sudah berdiri sejak tahun 1960-an ini diperkirakan mendapat penghasilan hingga puluhan juta Dollar dalam setahun. Lebih spesifiknya, perkiraan penghasilan Time International adalah USD76,8 juta.

Halaman:
1 2
