Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mengenal 22 Jenis Pembangkit Listrik yang Ada di Indonesia

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Sabtu, 17 Agustus 2024 |20:04 WIB
Mengenal 22 Jenis Pembangkit Listrik yang Ada di Indonesia
22 Jenis Pembangkit Listrik di Indonesia. (Foto: Okezone.com/PLN)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan membagikan jenis pembangkit listrik yang ada di Indonesia. Pembangkit ini menjadi sumber energi dalam melistriki atau menerangi Indonesia.

Saat ini terdapat berbagai jenis pembangkit listrik yang menjadi acuan dalam upaya global menuju masa depan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.

Dilansir dari postingan akun instagram resmi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, berikut 22 jenis pembangkit listrik di Indonesia.

1. Geothermal Power Plant (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi)

2. Hydro Power Plant (Pembangkit Listrik Tenaga Air)

3. Solar Photovoltaics (Pembangkit Listrik Tenaga Surya)

4. Wind Turbines ( Pembangkit Listrik Tenaga Bayu)

5. Tidal Power (Pembangkit Listrik Tenaga Pasang Surut)

6. Coal Power Plant – Steam Cycle (Pembangkit Listrik Tenaga Uap)

7. Coal Power Plant – Integrated Gasification Combined Cycle (IGCC)

8. Retrofit of Coal Plants – Ammonia Co-Firing in Coal Power Plants

9. Biogas Power Plants (Pembangkit Listrik Tenaga Biogas)

10. Diesel Engine (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel)

11. Nuclear Power Generation (Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir)

12. Pumped-Hydro Energy Storage

13. Battery Energy Storage System

14. Hydrogen Fuel Cells

15. Retrofit of Coal Plants – Direct Co-Firing of Biomass in Existing Power Plant

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185592/pln-rwPd_large.jpg
Ternyata Begini Rantai Pasok Batu Bara dan Logistik Energi untuk Pembangkit Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185471/gas-Relf_large.jpg
Gas Pilar Transisi Energi di RI, Pasokan dan Infrastruktur Jadi Tantangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/320/3182203/pembangkit_listrik-m0iO_large.jpg
Mendorong Infrastruktur Berkelanjutan: Sinergi Paiton Energy dan Pemkab Probolinggo melalui Inovasi FABA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181669/pembangkit_listrik-SFWC_large.jpg
Pasok Listrik ke KEK, PLTBg Sei Mangkei Turunkan Emisi Setara 8.000 Mobil Bensin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180578/gas-0LP7_large.jpg
Progres Proyek Pipa WNTS, Salurkan Gas Bumi dari Natuna Perkuat Ketahanan Energi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180286/pembangkit_listrik-WCkb_large.jpg
Kurangi BBM, Keandalan Pasokan Listrik Diperkuat Lewat Regasifikasi LNG
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement