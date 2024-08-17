4 Fakta Kehebatan Masinis Indonesia Operasikan Kereta Cepat Whoosh 350 Km per Jam

Masinis kereta cepat bisa kendarai dengan kecepatan 350 km per jam (Foto: okezone)

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) mengungkapkan bahwa masinis Indonesia dapat mengoperasikan Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh dengan kecepatan 350 km/jam. Sebelumnya masinis Indonesia hanya melakukan pendampingan terhadap masinis asal China.

VP Public Relations KAI Anne Purba mengatakan, para masinis sepenuhnya mengoperasikan Kereta Cepat Whoosh pada kondisi tanpa penumpang dengan didampingi para pengajar.

Menurutnya, hal tersebut membuktikan keberhasilan transfer pengetahuan (knowledge) berjalan baik sesuai dengan yang diharapkan. Termasuk kesiapan Indonesia mengelola dan mengoperasikan teknologi kereta cepat secara mandiri.

Berikut fakta menarik soal masinis Indonesia Kereta Whoosh 2024 yang dirangkum Okezone, Sabtu (17/8/2024):

1. Pencapaian Kereta cepat Whoosh

Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet Riyaldi atau akrab yang disapa Edo, Mengatakan bahwa dengan keunggulan kecepatan dan ketetapan waktu yang diberikan kereta cepat whoosh.

"Masalah kecepatan itu penting. itu namanya membuat mereka tergantung sama kita. yang semula kebutuhan jadi bergeser keinginannya" Ungkapnya.