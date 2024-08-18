Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

10 Kementerian Lembaga dengan Anggaran Terbesar di 2025, Kemhan-Polisi Paling Banyak

Anggie Ariesta , Jurnalis-Minggu, 18 Agustus 2024 |17:15 WIB
10 Kementerian Lembaga dengan Anggaran Terbesar di 2025, Kemhan-Polisi Paling Banyak
Anggaran RAPBN 2025 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian/Lembaga telah mendapatkan alokasi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 pada Nota Keuangan. Anggaran terbesar ada di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mencapai Rp165,2 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengonfirmasi kondisi tersebut sengaja dilakukan pemerintah saat ini agar memberikan ruang fiskal bagi pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Kenapa belanja KL-nya relatif lebih kecil Rp976 triliun dibandingkan tahun ini yang Rp1.090 triliun. Ini karena kita menghormati untuk presiden terpilih nanti untuk melakukan improvement,“ ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers RAPBN 2025 dan nota keuangan.

Lalu, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menempati urutan kedua RAPBN tertinggi sebesar Rp126 triliun. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan Outlook 2024 sebesar Rp123,6 triliun.

Kemudian ditempati Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dengan anggaran mencapai Rp90,6 triliun. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan Outlook 2023 sebesar Rp93,3 triliun.

Sementara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp75,83 triliun pada tahun 2025 turun dratis dari RAPBN 2024 alokasinya terbanyak mencapai Rp146,98 triliun.

Halaman:
1 2
