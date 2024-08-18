Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Keseruan Lomba 17 Agustus di Kawasan Hunian Pekerja Konstruksi IKN

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Minggu, 18 Agustus 2024 |18:08 WIB
Keseruan Lomba 17 Agustus di Kawasan Hunian Pekerja Konstruksi IKN
Lomba Pekerja di IKN Nusantara (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menggelar perlombaan yang diikuti oleh para pekerja konstruksi di IKN dalam rangka memeriahkan HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Perlombaan tersebut diadakan di kawasan Hunian Pekerja Konstruksi, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Mengingat saat ini pekerjaan konstruksi diberhentikan sementara untuk mendukung kelancaran upcara kenegaraan di IKN.

Beberapa perlombaan yang dilombakan seperti, panjat pinang, tarik tambang, mengoper tepung, hingga lomba karaoke dilakukan sebagai wadah mengasah kekompakan nan menghadirkan keseruan selepas bahu membahu membangun negeri.

"Jadi hiburan untuk kami selepas kerja, seru, menambah keriaan dan bikin semangat lagi," ujar Abdul, salah satu pekerja yang mengikuti perlombaan tarik tambang.

Para pemenang lomba ini mendapatkan beragam hadiah menarik untuk memberikan semangat kepada mereka dalm mengikuti perlombaan dan mengibarkan semangat kemerdekaan.

