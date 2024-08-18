Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Aksi Pak Bas Nyanyi Bareng Pekerja IKN

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Minggu, 18 Agustus 2024 |17:56 WIB
Aksi Pak Bas Nyanyi Bareng Pekerja IKN
Menteri PUPR Basuki Nyanyi di IKN (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Raykat (PUPR) sekaligus Plt Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono memeriahkan acara Music Healing Volume 3 di Hunian Pekerja Konstruksi, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

Agenda yang diselenggarakan bersama para pekerja konstruksi itu kemudian dilanjutkan dengan kegiatan menyanyi hingga bertukar pantun bersama Menteri Basuki, menunjukkan kekompakan tak hanya ketika membangun negeri namun juga saat menghabiskan waktu luang di HPK.

"Di sini siapa yang masih merokok? saya harap tidak ada lagi ya, terutama saat sedang di konstruksi karena itu bisa menghilangkan fokus dan berbahaya," ujar Basuki dalam keterangan resmi, Minggu (18/8/2024).

Music Healing Volume 3 ini merupakan kelanjutan dari rangkaian acara Music Healing yang telah dilaksanakan pada bulan Juni dan Juli di tahun 2023 silam, sebagai wadah ekspresi bagi para pekerja konstruksi yang telah bekerja keras membangun Nusantara.

Berkaitan dengan hal tersebut, Direktur Pengelolaan Gedung, Kawasan dan Perkotaan Otorita IKN Desiderius Viby Indrayana mengatakan acara terdebut sekaligus menjadi wadah sosialisasi kepada para pekerja konstruksi di IKN tentang keselamatan kerja.

Halaman:
1 2
