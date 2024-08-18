Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Erick Thohir: IKN Jadi Awal Menuju Indonesia Emas 2045

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Minggu, 18 Agustus 2024 |18:42 WIB
Erick Thohir: IKN Jadi Awal Menuju Indonesia Emas 2045
Menteri PUPR Basuki dan Menteri BUMN Erick Thohir di IKN (Foto: Okezone)
JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir telah menghadiri upacara HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur pada Sabtu 17 Agustus 2024 kemarin.

Dari diunggahnya di akun Instagram miliknya, Erick Thohir kompak menggunakan baju adat bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang terinspirasi dari kebudayaan Kalimantan.

"Saya mengenakan baju spesial untuk Upacara Peringatan ke-79 Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara, IKN," ujar dia di akun Instagramnya, Minggu (18/8/2024).

Dia juga menjelaskan bahwa IKN merupakan pembangunan yang mendukung cita-cita Tanah Air menjadi Indonesia Emas 2024. Bahkan, ini menjadi mindset Indonesia sentris.

"Pembangunan di IKN menjadi awal untuk Indonesia memiliki peradaban dan mindset yang baru serta pembangunan yang Indonesia sentris untuk menuju Indonesia Emas 2045," jelasnya.

