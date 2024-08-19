Hapernas 2024: Menteri Basuki Ajak Kolaborasikan Hari Perumahan dengan Hari Habitat

Pepohonan di Rumah Susun Aparatur Sipil Negara 4 di Ibu Kota Nusantara. Insert: Menteri Basuki membuka peringatan Hari Perumahan Nasional 2024 di Ibu Kota Nusantara, Minggu (18/8) (Foto: Dok Kementerian PUPR)

Penajam Paser Utara - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Plt. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono bersama Ibu Kartika Basuki Hadimuljono secara resmi membuka rangkaian kegiatan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) Ke-16 Tahun 2024 di Ibu Kota Nusantara, Minggu (18/8/2024).

Acara dilaksanakan secara simbolis dengan penanaman pohon di Rumah Susun (Rusun) ASN 4 Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN dan secara serentak diikuti seluruh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) di Indonesia.

Menteri Basuki berpesan kegiatan penanaman pohon seperti ini harus rutin dilaksanakan dan tidak hanya saat momen-momen tertentu pada peringat hari besar.

"Pesan saya, sekarang ini memang simbolis 25 pohon ditanam di kawasan Rusun ASN 4, tetapi jangan sampai berhenti di situ hanya sebagai simbol, harus diteruskan sampai hidup dan rindang," kata Menteri Basuki.

Menurut Menteri Basuki, adanya penanaman pohon menjadi indikator kualitas kawasan hunian. Hal itu sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo yang menyatakan air quality indeks di IKN sangat bagus dan bersih sehingga mewujudkan kawasan yang sehat.

"Hari ini kita tanam pohon secara simbolis di Rusun ASN 4 IKN yang akan menjadi mock up hunian bagi rusun-rusun lain. Jadi ketika pohonnya besar para penghuni bisa keluar ke taman dan tidak hanya di dalam rusun saja. Bisa digunakan untuk tempat bersosialisasi, berinteraksi antar penghuni rusun, sehingga hidup lebih sehat dan nyaman," katanya.

Unruk itu, Menteri Basuki mengajak seluruh balai Kementerian PUPR, termasuk seluruh stakeholders dan masyarakat untuk lebih semangat melakukan program penghijauan di lingkungannya. Diharapkan dengan adanya pohon penghijauan selain membuat udara di sekitar rumah lebih sejuk juga membuat penghuni lebih sehat dan nyaman.