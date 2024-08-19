Adu Kekayaan El Rumi vs Rizky Nazar

JAKARTA – Adu kekayaan El Rumi vs Rizky Nazar. Kedekatan antara El Rumi dengan Syifa Hadju sempat menghebohkan warganet.

Kehadiran El Rumi dengan membawakan sebuah kado di hari ulang tahunnya Syifa yang ke 24 tahun membuat netizen bertanya-tanya dan membandingkan antara kekayaan El Rumi dan Rizky Nazar.

Diketahui kado yang diberikan oleh El Rumi berupa satu tas mewah merk Bottega Veneta dan juga sebuket bunga mawar.

Saat masih menjalani hubungan dengan Rizky Nazar, perayaan ulang tahun Syifa hadju kala itu di sebuah restoran bersama keluarga Rizky Nazar.

Dirangkum dari berbagai sumber, inilah sumber kekayaan dari El Rumi dan Rizky Nazar.

El Rumi merupakan seorang musisi, sejak kecil El sudah diarahkan oleh orang tuanya menjadi anak band bersama saudaranya.