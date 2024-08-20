Advertisement
HOME FINANCE

Hadirkan Beragam Kemudahan Finansial, BRImo Kini Telah Diunduh 35,2 Juta User

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Selasa, 20 Agustus 2024 |10:06 WIB
Hadirkan Beragam Kemudahan Finansial, BRImo Kini Telah Diunduh 35,2 Juta User
BRImo hadirkan berbagai layanan dalam negeri maupun internasional guna memberikan kenyamanan dan kemudahan transaksi bagi nasabah (Foto:Dok BRI)
Sebagai super apps dari BRI, BRImo semakin menunjukkan komitmennya dalam memudahkan transaksi nasabah. Berbagai layanan dalam negeri maupun internasional pun dihadirkan guna memberikan kenyamanan dan kemudahan transaksi bagi nasabah. mendorong target 36 juta user hingga akhir 2024.

Pada Juni 2024, sudah ada 35,2 juta nasabah yang merasakan kemudahan layanan perbankan mobile banking melalui BRImo. 

Tak heran, BRImo berhasil memproses lebih dari 2,013 miliar transaksi finansial dengan volume transaksi mencapai Rp 2.575 triliun. Pencapaian tersebut menjadi bukti bahwa BRI turut mendorong penetrasi ekonomi digital di Tanah Air.

Komitmen BRI dalam memberikan layanan terbaik juga dibuktikan dari penghargaan Top 1000 Banks 2024 by The Banker. BRI meraih peringkat 1 di Indonesia dan peringkat 110 di dunia.

Selain itu, Asian Banking & Finance Retail Banking Awards 2024 menobatkan BRI sebagai Marketing & Brand Initiative of The Year. Berbagai digital campaign rajin digencarkan sebagai langkah menarik minat masyarakat bertransaksi lewat smartphone, baik menggunakan m-banking maupun internet banking.

Jadi Mobile Banking dengan User Terbanyak, BRImo Beri Kemudahan Transaksi Internasional

