Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Segini Biaya Sewa Jasa Otto Hasibuan

Suchika Julian Putri , Jurnalis-Selasa, 20 Agustus 2024 |20:16 WIB
Segini Biaya Sewa Jasa Otto Hasibuan
Biaya Jasa Otto Hasibuan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Segini biaya sewa jasa Otto Hasibuan. Nama Otto Hasibuan bukanlah hal yang asing di dunia hukum Indonesia. Sebagai salah satu pengacara papan atas yang sering menangani kasus-kasus besar, ia memiliki reputasi yang tak diragukan lagi dalam dunia peradilan.

Dia juga pernah menangani kasus kopi sianida Jessica Wongso. Oleh sebab itu tak heran jika jasa hukum yang ditawarkannya memiliki nilai tinggi.

Lantas berapakah biaya sewa jasa Otto Hasibuan? Berikut rangkuman Okezone, Selasa (20/8/2024)

Namanya semakin dikenal publik setelah menangani kasus fenomenal pembunuhan berencana dengan kopi sianida.

Dalam kasus ini, ia menjadi penasihat hukum dari terdakwa Jessica Kumala Wongso atas kematian Mirna Salihin.Selain itu, ia juga menangani kasus Djoko Tjandra dalam kasus Bank Bali.

Menurut informasi yang beredar, biaya sewa jasa Otto Hasibuan dapat mencapai angka fantastis. Untuk menangani kasus-kasus tertentu, biaya jasa Otto Hasibuan bisa mencapai miliaran rupiah, tergantung pada kompleksitas dan tingkat kesulitan kasus yang dihadapi. Angka ini mencerminkan pengalaman dan keahlian Otto dalam menangani berbagai kasus hukum yang rumit, serta reputasinya sebagai pengacara yang selalu memberikan hasil terbaik bagi kliennya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/455/3185472/uang-RNra_large.jpg
1 Persen Orang Terkaya Kuasai 50 Persen Kekayaan Indonesia, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/455/3179899/harta_kekayaan_dan_gaji_ketua_kpu-pMmv_large.jpg
Harta Kekayaan dan Gaji M. Afifuddin, Ketua KPU yang 59 Kali Naik Jet Pribadi dan Habiskan Rp90 Miliar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/455/3178653/bill_gates-yDWv_large.jpg
Punya Harta Kekayaan Rp1.757,9 Triliun, Ini 5 Tips Hemat Ala Bill Gates
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/455/3177266/harta_kekayaan-0jE4_large.jpg
Ternyata Segini Kekayaan Atalia Praratya di LHKPN yang Rumahnya Digeruduk Santri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3177019/family_office-V8v4_large.jpg
Daftar 5 Family Office Terbesar dan Terkaya di Dunia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176782/harta_kekayaan_raffi_ahmad_dan_atta_halilintar-yhDx_large.jpg
Adu Harta Kekayaan Raffi Ahmad dengan Atta Halilintar 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement