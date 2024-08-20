Segini Biaya Sewa Jasa Otto Hasibuan

JAKARTA - Segini biaya sewa jasa Otto Hasibuan. Nama Otto Hasibuan bukanlah hal yang asing di dunia hukum Indonesia. Sebagai salah satu pengacara papan atas yang sering menangani kasus-kasus besar, ia memiliki reputasi yang tak diragukan lagi dalam dunia peradilan.

Dia juga pernah menangani kasus kopi sianida Jessica Wongso. Oleh sebab itu tak heran jika jasa hukum yang ditawarkannya memiliki nilai tinggi.

Lantas berapakah biaya sewa jasa Otto Hasibuan? Berikut rangkuman Okezone, Selasa (20/8/2024)

Namanya semakin dikenal publik setelah menangani kasus fenomenal pembunuhan berencana dengan kopi sianida.

Dalam kasus ini, ia menjadi penasihat hukum dari terdakwa Jessica Kumala Wongso atas kematian Mirna Salihin.Selain itu, ia juga menangani kasus Djoko Tjandra dalam kasus Bank Bali.

Menurut informasi yang beredar, biaya sewa jasa Otto Hasibuan dapat mencapai angka fantastis. Untuk menangani kasus-kasus tertentu, biaya jasa Otto Hasibuan bisa mencapai miliaran rupiah, tergantung pada kompleksitas dan tingkat kesulitan kasus yang dihadapi. Angka ini mencerminkan pengalaman dan keahlian Otto dalam menangani berbagai kasus hukum yang rumit, serta reputasinya sebagai pengacara yang selalu memberikan hasil terbaik bagi kliennya.