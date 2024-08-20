Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

2 Orang Terkaya asal Indonesia Ini Ternyata Pemilik Oxford United, Klub Baru Marselino Ferdinan

Yaser Rafi Pramudya , Jurnalis-Selasa, 20 Agustus 2024 |10:22 WIB
2 Orang Terkaya asal Indonesia Ini Ternyata Pemilik Oxford United, Klub Baru Marselino Ferdinan
2 Orang Terkaya asal Indonesia Ini Pemilik Oxford United (Foto: Istimewa/Dokumentasi Oxford United)
A
A
A

JAKARTA - Mengungkap pemilik Oxford United FC, klub baru Marselino Ferdinand. Kabar bergabungnya Marselino Ferdinand ke Oxford United tentu membuat heboh pencinta sepakbola Indonesia.

Oxford United, klub yang resmi promosi ke Liga 2 Inggris 2024-2025 diketahui dimiliki oleh 2 orang terkaya asal Indonesia. Siapa mereka?

Pemilik Oxford United adalah Erick Thohir dan Anindya Bakrie. Keduanya merupakan pengusaha sukses di Indonesia dengan harta yang fantastis. Dengan gurita bisnis yang dimilikinya, tidak heran Anindya Bakrie dan Erick Thohir dicap sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia.

Diketahui Erick Thohir dan Anindya Bakrie menjadi pemegang saham mayoritas Oxford United sejak Septemer 2022.

Erick dan Anindya mengambil alih saham dari pengusaha Thailand Sumrith Thanakarnjanasuth yang kini jadi pemilik saham minoritas.

Posisi Sumrith juga kini sudah digantikan oleh Grant Ferguson selaku pimpinan klub.

Kepastian soal kepemilikan Erick dan Anindya diumumkan dalam RUPS Oxford United yang berlangsung Selasa 27 September 2022 di Oxford City, Inggris. Erick dan Anindya kini memiliki 51 persen di klub yang berjulukan The U's itu.

Komposisi pemegang saham Oxford United masih sama. Ada pengusaha asal Thailand, Sumrith 'Tiger' Thanakarnjanasuth dan pengusaha Vietnam, Horst Geicke. Hanya saja, orang Indonesia sekarang yang memimpin Oxford United. Ini merupakan wujud nyata dari target yang sudah lama direncanakan sejak Anindya dan Erick masuk ke Oxford United pada 2018. Anindya dan Erick sendiri sudah lama berkolaborasi di bidang bisnis, seperti kiprah mereka di industri media Tanah Air.

“Kami merasa terhormat mendapat kesempatan menjadi bagian dari Oxford United, sebuah klub sepakbola Inggris yang memiliki tradisi dan sejarah panjang serta reputasi yang membanggakan, khususnya bagi masyarakat di Oxford,” kata Anindya dalam arsip pemberitaan Okezone, 28 September 2022.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/455/3185472/uang-RNra_large.jpg
1 Persen Orang Terkaya Kuasai 50 Persen Kekayaan Indonesia, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/455/3179899/harta_kekayaan_dan_gaji_ketua_kpu-pMmv_large.jpg
Harta Kekayaan dan Gaji M. Afifuddin, Ketua KPU yang 59 Kali Naik Jet Pribadi dan Habiskan Rp90 Miliar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/455/3178653/bill_gates-yDWv_large.jpg
Punya Harta Kekayaan Rp1.757,9 Triliun, Ini 5 Tips Hemat Ala Bill Gates
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/455/3177266/harta_kekayaan-0jE4_large.jpg
Ternyata Segini Kekayaan Atalia Praratya di LHKPN yang Rumahnya Digeruduk Santri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3177019/family_office-V8v4_large.jpg
Daftar 5 Family Office Terbesar dan Terkaya di Dunia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176782/harta_kekayaan_raffi_ahmad_dan_atta_halilintar-yhDx_large.jpg
Adu Harta Kekayaan Raffi Ahmad dengan Atta Halilintar 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement