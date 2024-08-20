2 Orang Terkaya asal Indonesia Ini Ternyata Pemilik Oxford United, Klub Baru Marselino Ferdinan

JAKARTA - Mengungkap pemilik Oxford United FC, klub baru Marselino Ferdinand. Kabar bergabungnya Marselino Ferdinand ke Oxford United tentu membuat heboh pencinta sepakbola Indonesia.

Oxford United, klub yang resmi promosi ke Liga 2 Inggris 2024-2025 diketahui dimiliki oleh 2 orang terkaya asal Indonesia. Siapa mereka?

Pemilik Oxford United adalah Erick Thohir dan Anindya Bakrie. Keduanya merupakan pengusaha sukses di Indonesia dengan harta yang fantastis. Dengan gurita bisnis yang dimilikinya, tidak heran Anindya Bakrie dan Erick Thohir dicap sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia.

Diketahui Erick Thohir dan Anindya Bakrie menjadi pemegang saham mayoritas Oxford United sejak Septemer 2022.

Erick dan Anindya mengambil alih saham dari pengusaha Thailand Sumrith Thanakarnjanasuth yang kini jadi pemilik saham minoritas.

Posisi Sumrith juga kini sudah digantikan oleh Grant Ferguson selaku pimpinan klub.

Kepastian soal kepemilikan Erick dan Anindya diumumkan dalam RUPS Oxford United yang berlangsung Selasa 27 September 2022 di Oxford City, Inggris. Erick dan Anindya kini memiliki 51 persen di klub yang berjulukan The U's itu.

Komposisi pemegang saham Oxford United masih sama. Ada pengusaha asal Thailand, Sumrith 'Tiger' Thanakarnjanasuth dan pengusaha Vietnam, Horst Geicke. Hanya saja, orang Indonesia sekarang yang memimpin Oxford United. Ini merupakan wujud nyata dari target yang sudah lama direncanakan sejak Anindya dan Erick masuk ke Oxford United pada 2018. Anindya dan Erick sendiri sudah lama berkolaborasi di bidang bisnis, seperti kiprah mereka di industri media Tanah Air.

“Kami merasa terhormat mendapat kesempatan menjadi bagian dari Oxford United, sebuah klub sepakbola Inggris yang memiliki tradisi dan sejarah panjang serta reputasi yang membanggakan, khususnya bagi masyarakat di Oxford,” kata Anindya dalam arsip pemberitaan Okezone, 28 September 2022.