Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Jessica Wongso Anak Siapa? Ternyata Ini Pekerjaan Asli Orangtuanya

Rina Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 20 Agustus 2024 |08:37 WIB
Jessica Wongso Anak Siapa? Ternyata Ini Pekerjaan Asli Orangtuanya
Jessica Wongso anak siapa? Ternyata ini pekerjaan asli orangtua ( Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Jessica Wongso anak siapa? Ternyata ini pekerjaan asli orangtuanya yang jarang orang ketahui. Apalagi, kebebasan bersyaratnya disangkutpautkan dengan sosok kedua orangtuanya.

Lantas Jessica Wongso anak siapa? Ternyata ini pekerjaan asli orangtuanya yang bernama Winardi Wongso dan Imelda Wongso.

Keluarga Jessica merupakan penganut agama Buddha dan memiliki usaha di bidang plastik untuk kebutuhan onderdil sepeda di Jakarta.

Sementara itu, Jessica merupakan teman kuliah Mirna selama menempuh pendidikan di Billy Blue College of Design, Sydney, Australia. Jessica menetap di negeri kangguru sejak 2008, namun pada 5 Desember 2015, dia pulang ke Jakarta. Keduanya bertemu kembali pada 12 Desember 2015, saat itu Mirna didampingi oleh suaminya, Arief Sumarko.

Diketahui, saat pemeriksaan, saksi yang diperiksa untuk kasus kematian Mirna akibat minum kopi khas Vietnam bercampur racun sianida di Olivier Cafe, bukan hanya Jessica. Di antaranya ada Hanny, rekan Mirna yang juga turut ngopi bersama di kafe tersebut.

Selain itu, ayah Mirna, Darmawan Salihin, kemudian pembantu rumah tangga Jessica, lalu suami Mirna, Arief Soemarko, serta kembaran Mirna. Jessica sendiri sejak awal kasus ini mencuat menjadi pihak yang paling disudutkan lantaran sebagai pihak yang memesan minuman untuk Mirna dan tiba lebih dulu di kafe tersebut.

Akhirnya, Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap Jessica Kumala Wongso (27) di Hotel Neo Mangga Dua Square, sekira pukul 07.45 WIB.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/194/3168608//jessica_wongso-M2q5_large.jpg
Jessica Wongso Main Padel, Netizen: Makin Kece Kak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/337/3163089//jessica_wongso-y7Ta_large.jpg
Tok, MA Tolak PK Kedua Jessica Wongso Terkait Kasus Kopi Sianida
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/18/33/3131982//jessica_wongso-C5FX_large.jpg
Jessica Wongso Buka Akun Lama, Tanya Elon Musk Cara Main X
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/33/3090430//jessica_wongso-7eUW_large.jpg
Jessica Wongso Buka Akun TikTok, Netizen Kaget Langsung Centang Biru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/19/625/3087369//jessica-wongso-dan-tim-kuasa-hukum-walkout-saat-sidang-pk-kasus-kopi-sianida-fKQ2UOBhbL.jpg
Jessica Wongso dan Tim Kuasa Hukum Walkout saat Sidang PK Kasus Kopi Sianida
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/05/627/3082407//sidang-pk-saksi-ahli-ungkap-kejanggalan-rekaman-cctv-pada-kasus-jessica-wongso-QGUuSFMOSO.jpg
Sidang PK, Saksi Ahli Ungkap Kejanggalan Rekaman CCTV Pada Kasus Jessica Wongso
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement