Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Menguat Terus, Dibuka pada Level 7.581

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Rabu, 21 Agustus 2024 |09:30 WIB
IHSG Menguat Terus, Dibuka pada Level 7.581
IHSG Dibuka Menguat pada Perdagangan Hari Ini. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menghijau pagi ini. Lima menit berjalan IHSG naik 0,63% di 7.581,73.

Berdasarkan data perdagangan, Rabu (21/8/2024), sebanyak 257 saham menguat, 142 melemah, dan 202 lainnya stagnan. Nilai transaksi perdagangan awal mencapai Rp234 miliar dari net-volume 357 juta saham yang diperdagangkan.

Seluruh indeks berada di zona hijau seperti LQ45, JII, IDX30 hingga MNC36. Seluruh sektor juga tumbuh dipimpin keuangan, infrastruktur, dan bahan baku.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Victoria Investama Tbk (VICO) melesat 25,71 persen di Rp176, PT Multipolar Tbk (MLPL) naik 20,63 persen di Rp76, dan PTJaya Trishindo Tbk (HELI) menguat 12,44 persen di Rp488.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/278/3067602/6-aksi-korporasi-hari-ini-ada-rups-bank-jatim-hingga-kino-UVHbVraAOD.jpeg
6 Aksi Korporasi Hari Ini Ada RUPS Bank Jatim hingga KINO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/02/278/3057596/daftar-12-aksi-emiten-hari-ini-rups-hingga-tebar-dividen-LRGTmkjR7w.jpeg
Daftar 12 Aksi Emiten Hari Ini, RUPS hingga Tebar Dividen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/01/278/3057212/ihsg-besok-diprediksi-menguat-data-inflasi-jadi-penopang-fGcOtiNc9O.jpg
IHSG Besok Diprediksi Menguat, Data Inflasi Jadi Penopang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/01/278/3057242/data-manufaktur-jadi-sentimen-ihsg-pekan-depan-GxmmaMv9Nv.jpeg
Data Manufaktur Jadi Sentimen IHSG Pekan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/278/3056564/ihsg-meroket-ke-level-7-670-di-akhir-perdagangan-aUK3VWe2vs.jpg
IHSG Meroket ke Level 7.670 di Akhir Perdagangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/278/3056410/ihsg-sesi-i-naik-0-41-ke-level-7-658-uPf45XO82v.jpg
IHSG Sesi I Naik 0,41% ke Level 7.658
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement