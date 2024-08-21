IHSG Menguat Terus, Dibuka pada Level 7.581

IHSG Dibuka Menguat pada Perdagangan Hari Ini. (Foto: Okezone.com/MPI)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menghijau pagi ini. Lima menit berjalan IHSG naik 0,63% di 7.581,73.

Berdasarkan data perdagangan, Rabu (21/8/2024), sebanyak 257 saham menguat, 142 melemah, dan 202 lainnya stagnan. Nilai transaksi perdagangan awal mencapai Rp234 miliar dari net-volume 357 juta saham yang diperdagangkan.

Seluruh indeks berada di zona hijau seperti LQ45, JII, IDX30 hingga MNC36. Seluruh sektor juga tumbuh dipimpin keuangan, infrastruktur, dan bahan baku.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Victoria Investama Tbk (VICO) melesat 25,71 persen di Rp176, PT Multipolar Tbk (MLPL) naik 20,63 persen di Rp76, dan PTJaya Trishindo Tbk (HELI) menguat 12,44 persen di Rp488.