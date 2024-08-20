Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Cetak Rekor Lagi ke Level 7.533, Transaksi Rp19,1 Triliun

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 20 Agustus 2024 |16:48 WIB
JAKARTA -Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 67,15 poin atau 0,90 persen ke level 7.533 pada sesi terakhir perdagangan Selasa (20/8/2024).

Pada penutupan perdagangan, terdapat 362 saham menguat, 195 saham melemah dan 227 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp19,1 triliun dari 21,8 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 naik 1,16 persen ke 938,972, indeks JII naik 1,13 persen ke 513,966, indeks IDX30 naik 1,21 persen ke 476,605 dan indeks MNC36 naik 1,27 persen ke 360,252.

Untuk indeks sektoral semua menguat seperti energi 0,15 persen, barang baku 0,27 persen, industri 0,75 persen, konsumer siklikal 1,75 persen, keuangan 1,48 persen, properti 1,05 persen, transportasi 0,3 persen, konsumer non siklikal 0,82 persen, kesehatan 1,29 persen, teknologi 0,37 persen, infrastruktur 1,1 persen.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu saham PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) naik 27,12 persen ke Rp75, PT MNC Sky Vision Tbk (MSKY) naik 23,52 persen ke Rp105 dan saham PT Charlie Hospital Semarang Tbk (RSCH) naik 15,75 persen ke Rp294.

