HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Menguat 20 Poin ke Level 7.554 Usai BI Tahan Suku Bunga

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 21 Agustus 2024 |16:43 WIB
IHSG Menguat 20 Poin ke Level 7.554 Usai BI Tahan Suku Bunga
Indeks Harga Saham Gabungan ditutup menguat hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini ditutup menguat ke zona hijau pada sesi terakhir perdagangan. IHSG hari ini ditutup menguat 20,60 poin atau 0,27% ke level 7.554,59 dan sempat ke level tertingginya di 7.594.

Pada penutupan perdagangan, Rabu (21/8/2024), terdapat 268 saham menguat, 295 saham melemah dan 231 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp13,7 triliun dari 22,9 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 menguat 0,34% ke 942,368, indeks JII melemah 0,41% ke 511,044, indeks IDX30 menguat 0,42% ke 478,636 dan indeks MNC36 naik 0,47% ke 362,034.

Untuk indeks sektoral semua menguat seperti energi 0,42%, industri 0,25%, keuangan 0,24%, properti 0,75%, transportasi 0,88%, konsumer non siklikal 0,05%, kesehatan 0,67%,

Sektoral yang melemah ada barang baku 0,94%, konsumer siklikal 0,28%, teknologi 0,13%, infrastruktur 0,19%.

Telusuri berita finance lainnya
