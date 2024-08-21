Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Harta Kekayaan Andre Rosiade, Anggota DPR Ayah Azizah Salsha dan Mertua Pratama Arhan

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 21 Agustus 2024 |10:56 WIB
Harta Kekayaan Andre Rosiade, Anggota DPR Ayah Azizah Salsha dan Mertua Pratama Arhan
Harta Kekayaan Andre Rosiade, Anggota DPR Ayah Azizah Salsha dan Mertua Pratama Arhan (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Harta kekayaan Andre Rosiade, anggota DPR ayah dari Azizah Salsha dan juga mertua dari pemain Timnas Indonesia Pratama Arhan. Azizah dan Pratama Arhan tengah digoyang isu tidak sedap yakni perselingkuhan.

 BACA JUGA:

Ironisnya, kabar di atas muncul tepat di hari jadi atau anniversary pernikahan Pratama Arhan dan Azizah Salsha yang jatuh pada tanggal 20 Agustus. Sekadar diketahui, Pratama Arhan dan Azizah Salsha menikah di Tokyo, Jepang, pada 20 Agustus 2023.

Lalu berapa harta kekayaan Andre Rosiade? Berikut ini datanya seperti dilansir LHKPN, Jakarta, Rabu (21/8/2024)

Harta Kekayaan Andre Rosiade

Andre Rosiade yang menjabat sebagai anggota DPR ini mempunyai harta kekayaan Rp31,48 miliar yang terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp16,60 miliar. Data ini berdasarkan LHKPN 2023.

Kemudian Andre mempunyai alat transportasi dan mesin senilai Rp5,22 miliar, harta bergerak lainnya Rp4,25 miliar, kas dan setara kas Rp5,41 miliar dan tidak punya utang, sehingga total harta kekayaan Andre mencapai Rp31,48 miliar.

Halaman:
1 2
