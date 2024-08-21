Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Ternyata Ini Pekerjaan Salim Nauderer yang Dituduh Selingkuh dengan Azizah Salsha Istri Pratama Arhan

Rina Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 21 Agustus 2024 |09:16 WIB
Ternyata Ini Pekerjaan Salim Nauderer yang Dituduh Selingkuh dengan Azizah Salsha Istri Pratama Arhan
Ternyata ini pekerjaan Salim Nauderer yang dituduh selingkuh dengan Azizah Salsha istri Pratama Arhan( Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA -Ternyata ini pekerjaan Salim Nauderer yang dituduh selingkuh dengan Azizah Salsha istri Pratama Arhan.

Adapun isu perselingkuhan ini banyak dibahas warganet pada media sosial. Tentunya beberapa penasaran mengenai sosok Salim Nauderer serta pekerjaannya.

Ternyata ini pekerjaan Salim Nauderer yang dituduh selingkuh dengan Azizah Salsha istri Pratama Arhan seorang pebisnis.

Selain itu, Salim Nauderer merupakan seorang pria keturunan Indonesia-Jerman yang lahir di Lombok pada 15 Desember 1994.

Ia mewarisi darah Jerman dari sang ibu yang bernama Christine Sakinah Nauderer, sedangkan darah Indonesia diturunkan dari sang ayah yang berasal dari Lombok Timur.

Pria yang menganut agama Islam ini juga memiliki kembaran bernama Fahmi Nauderer. Berdasarkan informasi di profil LinkedInnya, Salim Nauderer diketahui pernah mengenyam pendidikan di Universitas Bina Nusantara (Binus) sejak 2016 dan lulus pada 2020 lalu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/33/3185289//azizah_salsha-F9RB_large.jpg
‎Azizah Salsha Kena Roasting Kimberly Ryder karena Dinilai Tak Ramah pada Tunawicara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/612/3184187//arhan-nHEI_large.jpg
4 Potret Hangat Pratama Arhan Pulang Kampung Usai Cerai dari Azizah Salsha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/33/3184004//azizah_salsha-vNl2_large.jpg
Azizah Salsha: Keputusan Cerai dengan Pratama Arhan Diambil dengan Matang dan Dewasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/33/3183923//azizah_salsha-ivY1_large.jpg
Alasan Azizah Salsha Akhirnya Buka Suara, Banyak yang Terseret Kasus Perceraiannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/33/3183821//azizah_salsha-zDjK_large.JPG
Azizah Salsha Buka Suara, Akui Sudah Bercerai Secara Agama dengan Pratama Arhan Sejak Juni 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/33/3183836//azizah_salsha-sdv3_large.jpg
Ramai Diboikot, Azizah Salsha Rilis Klarifikasi dan Minta Maaf
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement