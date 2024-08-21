Ternyata Ini Pekerjaan Salim Nauderer yang Dituduh Selingkuh dengan Azizah Salsha Istri Pratama Arhan

Ternyata ini pekerjaan Salim Nauderer yang dituduh selingkuh dengan Azizah Salsha istri Pratama Arhan( Foto: Instagram)

Adapun isu perselingkuhan ini banyak dibahas warganet pada media sosial. Tentunya beberapa penasaran mengenai sosok Salim Nauderer serta pekerjaannya.

Selain itu, Salim Nauderer merupakan seorang pria keturunan Indonesia-Jerman yang lahir di Lombok pada 15 Desember 1994.

Ia mewarisi darah Jerman dari sang ibu yang bernama Christine Sakinah Nauderer, sedangkan darah Indonesia diturunkan dari sang ayah yang berasal dari Lombok Timur.

Pria yang menganut agama Islam ini juga memiliki kembaran bernama Fahmi Nauderer. Berdasarkan informasi di profil LinkedInnya, Salim Nauderer diketahui pernah mengenyam pendidikan di Universitas Bina Nusantara (Binus) sejak 2016 dan lulus pada 2020 lalu.