Adu Penghasilan Rachel Vennya dan Salim Nauderer, Bak Langit dan Bumi?

JAKARTA – Penghasilan Rachel Vennya dan Salim Nauderer bak langit dan bumi? Rachel Vennya dan Salim Nauderer dikabarkan telah pisah, diketahui keduanya sudah tak saling follow sosial media satu sama lain.

Ditambah, ada gosip yang menyebut Salim ketahuan jalan dengan Azizah istri pemain bola Arhan Pratama dan membuat Rachel mengunggah beberapa postingan yang mengarah keputusannya sudah bulat untuk menyudahi hubungannya bersama Salim, berita ini gempar hingga latar belakang keuangan Rachel dengan salim dicari oleh banyak netizen.

Berikut ini penghasilan Rachel Vennya dan Salim Nauderer yang telah diambil dari berbagai sumber dan di rangkum oleh Okezone, Rabu (21/8/2024):

Penghasilan Rachel Vennya

Rachel Vennya dikenal sebagai salah satu selebgram terpopuler di Indonesia, dengan tarif endorse yang terbilang fantastis. Pada tahun 2021, tarif endorse Rachel untuk satu Instagram Story dilaporkan mencapai Rp12 juta. Namun, nominal tersebut mungkin sudah meningkat seiring waktu.

Untuk unggahan Instagram satu kali feed dalam bentuk foto, Rachel Vennya dikabarkan mematok tarif Rp45 juta per foto. Sementara itu, untuk konten video dan reels, harganya mencapai Rp80 juta per unggahan.