Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Adu Penghasilan Rachel Vennya dan Salim Nauderer, Bak Langit dan Bumi?

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Rabu, 21 Agustus 2024 |21:09 WIB
Adu Penghasilan Rachel Vennya dan Salim Nauderer, Bak Langit dan Bumi?
Penghasilan Rachel Vennya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Penghasilan Rachel Vennya dan Salim Nauderer bak langit dan bumi? Rachel Vennya dan Salim Nauderer dikabarkan telah pisah, diketahui keduanya sudah tak saling follow sosial media satu sama lain.

Ditambah, ada gosip yang menyebut Salim ketahuan jalan dengan Azizah istri pemain bola Arhan Pratama dan membuat Rachel mengunggah beberapa postingan yang mengarah keputusannya sudah bulat untuk menyudahi hubungannya bersama Salim, berita ini gempar hingga latar belakang keuangan Rachel dengan salim dicari oleh banyak netizen.

Berikut ini penghasilan Rachel Vennya dan Salim Nauderer yang telah diambil dari berbagai sumber dan di rangkum oleh Okezone, Rabu (21/8/2024):

Penghasilan Rachel Vennya

Rachel Vennya dikenal sebagai salah satu selebgram terpopuler di Indonesia, dengan tarif endorse yang terbilang fantastis. Pada tahun 2021, tarif endorse Rachel untuk satu Instagram Story dilaporkan mencapai Rp12 juta. Namun, nominal tersebut mungkin sudah meningkat seiring waktu.

Untuk unggahan Instagram satu kali feed dalam bentuk foto, Rachel Vennya dikabarkan mematok tarif Rp45 juta per foto. Sementara itu, untuk konten video dan reels, harganya mencapai Rp80 juta per unggahan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/455/3185472/uang-RNra_large.jpg
1 Persen Orang Terkaya Kuasai 50 Persen Kekayaan Indonesia, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/455/3179899/harta_kekayaan_dan_gaji_ketua_kpu-pMmv_large.jpg
Harta Kekayaan dan Gaji M. Afifuddin, Ketua KPU yang 59 Kali Naik Jet Pribadi dan Habiskan Rp90 Miliar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/455/3178653/bill_gates-yDWv_large.jpg
Punya Harta Kekayaan Rp1.757,9 Triliun, Ini 5 Tips Hemat Ala Bill Gates
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/455/3177266/harta_kekayaan-0jE4_large.jpg
Ternyata Segini Kekayaan Atalia Praratya di LHKPN yang Rumahnya Digeruduk Santri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3177019/family_office-V8v4_large.jpg
Daftar 5 Family Office Terbesar dan Terkaya di Dunia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176782/harta_kekayaan_raffi_ahmad_dan_atta_halilintar-yhDx_large.jpg
Adu Harta Kekayaan Raffi Ahmad dengan Atta Halilintar 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement