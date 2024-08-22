Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Menko Airlangga: Gencarkan Orkestrasi Program Inklusi Keuangan Menuju Target 98 Persen di 2045

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 22 Agustus 2024 |19:56 WIB
Menko Airlangga: Gencarkan Orkestrasi Program Inklusi Keuangan Menuju Target 98 Persen di 2045
Menko Airlangga. (Foto: dok Kemenko Perekonomian)
A
A
A

JAKARTA - Tingkat inklusi keuangan nasional dalam sepuluh tahun terakhir terus menunjukkan peningkatan dan ditargetkan akan mencapai 90 persen pada akhir 2024.

Sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi seluruh anggota Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) serta untuk mengakselerasi peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencanangkan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan), sekaligus untuk mewujudkan target inklusi keuangan sebesar 98 persen di 2045.

“Capaian yang baik ini merupakan hasil kerja keras dan kerja sama dari seluruh anggota DNKI, pelaku usaha sektor keuangan, sektor swasta, mitra pembangunan Pemerintah serta seluruh pemangku kepentingan dalam orkestrasi yang harmonis di bawah Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI),” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga merupakan Ketua Harian DNKI, dalam acara Pencanangan Gencarkan di Jakarta, Kamis (22/08).

Di bawah DNKI, berbagai program peningkatan inklusi keuangan telah dijalankan, yakni selama 2023 telah dilakukan edukasi keuangan yang menjangkau lebih dari 10 juta peserta.

Untuk program Satu Rekening Satu Pelajar (Kejar) juga sudah dijalankan dan secara kumulatif sejak 2015 telah berhasil membuka sekitar 58 juta rekening atau 86 persen dari total pelajar di Indonesia.

Program Kejar. (Foto: dok Kemenko Perekonomian)
Penerima Program Kejar. (Foto: dok Kemenko Perekonomian)

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/21/11/3052399/pertemuan_bilateral_azec-XJ38_large.jpg
Melalui AZEC, Pemerintah Kuatkan Komitmen Percepat Transisi Energi dan Ekonomi Hijau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/16/337/3050162/menko_airlangga-70As_large.jpeg
Sukses Kawal Perekonomian Indonesia, Menko Airlangga Terima Tanda Kehormatan Bintang RI Utama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/15/3186899//mitsubishi_destinator-EhpY_large.jpg
Destinator, Jagoan Mitsubishi Motors di GJAW 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/11/3186821//tim_relawan_injourney_airports_diterjunkan_ke_lokasi_bencana-QLiH_large.jpeg
Tiga Bandara InJourney Airports Buka Posko Bantuan di Aceh hingga Sumut dan Sumbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/11/3186798//ilustrasi_membeli_rumah_baru-H647_large.jpg
Pemprov DKI Tawarkan Keringanan BPHTB, Bantu Warga Wujudkan Rumah Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/340/3186847//gubernur_bobby_menyalurkan_bantuan_dengan_helikopter_ke_wilayah_terisolasi_di_tapanuli-fz8p_large.jpg
Gubernur Bobby Salurkan Bantuan Pakai Helikopter ke Wilayah Terisolir di Tapanuli
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement