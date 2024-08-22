Ternyata Ini Sumber Kekayaan Otto Hasibuan, Salah Satu Pengacara Terkaya di RI

JAKARTA - Sumber kekayaan Otto Hasibuan, pengacara Jessica Wongso menarik untuk diketahui. Otto Hasibuan sudah menjadi kuasa hukum Jessica Wongso sejak 2016 hingga akhirnya bebas bersyarat dari penjara.

Jessica Wongso menerima hukuman penjara selama 20 tahun atas kasus pembunuhan Mirna Salihin atau dikenal kasus kopi sianida. Namun, setelah menjalani 8 tahun, ia memperoleh remisi dan dibebaskan dengan syarat.

"Puji Tuhan, Jessica akhirnya bisa bebas. Kami juga terkejut, karena seharusnya dia menjalani hukuman selama 20 tahun, tetapi belum genap 20 tahun dia sudah mendapatkan kebebasan," kata Otto Hasibuan dalam konferensi pers yang berlangsung di Senayan, Jakarta Pusat, pada hari Minggu (18/8/2024).

Mendampingi Jessica hingga bebas bersyarat, Otto kembali menarik perhatian. Otto sering menangani kasus-kasus besar.

Otto juga disebut-sebut sebagai salah satu pengacara terkaya di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari tarifnya yang hingga mencapai puluhan miliar Rupiah.

Otto lahir di Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara pada 5 Mei 1955. Ia berhasil menyelesaikan gelar Sarjana hukum di Universitas Gadjah Mada (UGM).

Dia kemudian melanjutkan ke University Technology of Sydney, Australia dan mengambil gelar magister. Selanjutnya, Otto berhasil meraih gelar doktor di UGM.

Selain menjadi pengacara, ternyata Otto mempunyai sumber kekayaan lainnya. Berikut ini datanya seperti dirangkum Okezone.