HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Ini Cara Baru Dapat Duit dari WhatsApp

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 22 Agustus 2024 |21:37 WIB
Ini Cara Baru Dapat Duit dari WhatsApp
Cara Dapat Duit (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Indonesia menjadi negara dengan penggunaan WhatsApp Business tertinggi di dunia. Di mana 90% orang dewasa pengguna internet di Indonesia mengirimkan pesan ke bisnis setidaknya sekali seminggu.

Menurut Country Director Indonesia Meta, Pieter Lydian angka ini melampaui rata-rata global yang berada di angka 79,4%. Ia pun menilai tren ini bisa dimanfaatkan pelaku usaha lokal untuk meraih cuan.

"Mengingat konsumen Indonesia lebih memilih perpesanan sebagai cara utama untuk berkomunikasi dengan bisnis, maka penting bagi para pelaku bisnis untuk memanfaatkan platform perpesanan dalam berinteraksi dengan konsumen modern," kata Pieter dalam acara WhatsApp Business Summit (WABS) yang digelar di Jakarta pada Kamis (22/8/2024).

Sementara itu, Vice President of Southeast Asia and Emerging Markets Meta, Benjamin Joe, Indonesia memiliki populasi digital terbesar ke-empat di dunia dan merupakan salah satu negara dengan tingkat penetrasi mobile tertinggi.

Dia menjelaskan bahwa sebagian besar orang Indonesia mengirim pesan kepada WhatsApp Business setidaknya sekali dalam seminggu.

