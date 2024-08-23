Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Simak, Kandungan Emas di Uang Koin Ini Lebih Banyak Dibanding Medali Emas Olimpiade Paris 2024

Suchika Julian Putri , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |03:30 WIB
Simak, Kandungan Emas di Uang Koin Ini Lebih Banyak Dibanding Medali Emas Olimpiade Paris 2024
Uang koin. (Foto: BI)
JAKARTA - Dalam dunia koleksi dan numismatika, beberapa barang memiliki nilai lebih dari sekadar estetika. Salah satu contohnya adalah perbandingan menarik antara kandungan emas pada koin emas Indonesia dengan medali emas Olimpiade Paris 2024.

Medali emas Olimpiade Paris 2024 tidak sepenuhnya terbuat dari emas. Faktanya, medali yang memiliki berat total 529 gram ini hanya mengandung sekitar 6 gram emas murni, atau sekitar 1,3% dari keseluruhan beratnya.

Sisanya, yaitu lebih dari 95% atau sekitar 505 gram, adalah perak murni. Emas hanya digunakan sebagai pelapis tipis di permukaan medali untuk memberikan kesan kemewahan, sementara 18 gram dari medali tersebut terbuat dari besi yang didapat dari Menara Eiffel yang telah dimurnikan.

Menurut Oxford Economics, nilai medali emas Olimpiade Paris diperkirakan sekitar €950, atau setara dengan Rp16 juta, berdasarkan harga pasar emas 24 karat dan perak murni per gram saat ini.

Sejak Olimpiade Antwerp 1920, kadar emas dalam medali telah diturunkan sebagai bagian dari kebijakan penghematan pasca-Perang Dunia I. Namun, meski komposisi emasnya minim, medali ini tetap mempertahankan kilauan dan prestisenya.

