Ternyata Ini Pekerjaan 4 Anak Otto Hasibuan, Pengacara Terkaya di RI

JAKARTA – Ternyata ini pekerjaan 4 anak Otto Hasibuan pengacara terkaya di RI. Pekerjaan empat anak Otto Hasibuan seorang pengacara terkaya menjadi bahan perbincangan di sosial media.

Nama Otto Hasibuan belakangan ini menjadi sorotan publik, dengan banyak orang yang tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai latar belakang kehidupannya, termasuk biodata keempat anaknya.

Otto Hasibuan adalah pengacara terkenal di Indonesia yang telah menangani berbagai kasus besar. Salah satu yang paling dikenal adalah keterlibatannya sebagai kuasa hukum Jessica Wongso dalam kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin.

Di luar kariernya sebagai pengacara, Otto Hasibuan, yang memiliki darah Batak, menikah dengan Norwati Damanik dan dikaruniai empat anak. Salah satu anaknya baru saja melangsungkan pernikahan dengan aktris Jessica Mila.

Penasaran seperti apa profil keempat anak Otto Hasibuan? Berikut ini ulasan lengkapnya yang telah dikemas Okezone.

Berikut ini adalah profil keempat anak dari pengacara ternama Otto Hasibuan, yang memiliki latar belakang berbeda namun tetap sukses di bidangnya masing-masing.