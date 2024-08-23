Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ternyata Ini Pekerjaan 4 Anak Otto Hasibuan, Pengacara Terkaya di RI

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |20:05 WIB
Ternyata Ini Pekerjaan 4 Anak Otto Hasibuan, Pengacara Terkaya di RI
Anak Otto Hasibuan (Foto: Forbes)
A
A
A

JAKARTA – Ternyata ini pekerjaan 4 anak Otto Hasibuan pengacara terkaya di RI. Pekerjaan empat anak Otto Hasibuan seorang pengacara terkaya menjadi bahan perbincangan di sosial media.

Nama Otto Hasibuan belakangan ini menjadi sorotan publik, dengan banyak orang yang tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai latar belakang kehidupannya, termasuk biodata keempat anaknya.

Otto Hasibuan adalah pengacara terkenal di Indonesia yang telah menangani berbagai kasus besar. Salah satu yang paling dikenal adalah keterlibatannya sebagai kuasa hukum Jessica Wongso dalam kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin.

Di luar kariernya sebagai pengacara, Otto Hasibuan, yang memiliki darah Batak, menikah dengan Norwati Damanik dan dikaruniai empat anak. Salah satu anaknya baru saja melangsungkan pernikahan dengan aktris Jessica Mila.

Penasaran seperti apa profil keempat anak Otto Hasibuan? Berikut ini ulasan lengkapnya yang telah dikemas Okezone.

Berikut ini adalah profil keempat anak dari pengacara ternama Otto Hasibuan, yang memiliki latar belakang berbeda namun tetap sukses di bidangnya masing-masing.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/455/3185472/uang-RNra_large.jpg
1 Persen Orang Terkaya Kuasai 50 Persen Kekayaan Indonesia, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/455/3179899/harta_kekayaan_dan_gaji_ketua_kpu-pMmv_large.jpg
Harta Kekayaan dan Gaji M. Afifuddin, Ketua KPU yang 59 Kali Naik Jet Pribadi dan Habiskan Rp90 Miliar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/455/3178653/bill_gates-yDWv_large.jpg
Punya Harta Kekayaan Rp1.757,9 Triliun, Ini 5 Tips Hemat Ala Bill Gates
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/455/3177266/harta_kekayaan-0jE4_large.jpg
Ternyata Segini Kekayaan Atalia Praratya di LHKPN yang Rumahnya Digeruduk Santri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3177019/family_office-V8v4_large.jpg
Daftar 5 Family Office Terbesar dan Terkaya di Dunia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176782/harta_kekayaan_raffi_ahmad_dan_atta_halilintar-yhDx_large.jpg
Adu Harta Kekayaan Raffi Ahmad dengan Atta Halilintar 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement