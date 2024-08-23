Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Berbeda Jauh, Ini Adu Gaji Fantastis Marselino Ferdinan dengan Elkan Baggott

Suchika Julian Putri , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |04:28 WIB
Berbeda Jauh, Ini Adu Gaji Fantastis Marselino Ferdinan dengan Elkan Baggott
Adu Gaji Marselino vs Elkan Baggott (Foto: Okezone)
JAKARTA - Persaingan antara dua bintang sepakbola Indonesia, Marselino Ferdinan dan Elkan Baggott, kini memasuki tahap yang menarik dengan perbandingan gaji yang mencuri perhatian.

Gaji kedua pemain yang sedang bersinar ini menunjukkan selisih mencolok, mengungkapkan betapa berbeda peran dan kontribusi mereka di tim masing-masing. Siapa yang memimpin dalam perang angka ini?

Adu Gaji Fantastis

Marselino Ferdinan dan Elkan Baggott, yang keduanya merupakan pemain Timnas Indonesia, memiliki peran krusial dalam kesuksesan Timnas. Para penggemar pun penasaran mengenai angka di balik gaji mereka.

Marselino Ferdinan

Marselino Ferdinan baru saja bergabung dengan Oxford United, seperti diumumkan pada Senin, 19 Agustus 2024. Sebagai pemain debutan di Liga 2 Inggris, gaji Marselino diperkirakan berkisar antara Rp783 juta hingga Rp3,13 miliar per tahun. Angka ini merupakan perkiraan awal yang belum termasuk bonus tambahan.

Marselino Ferdinan Philipus, lahir pada 9 September 2004, adalah gelandang serang yang kini memperkuat Tim Nasional Indonesia di bawah pelatih Indra Sjafri. Sebelum bergabung dengan Tim Garuda, ia memulai karir profesionalnya bersama Persebaya Surabaya pada tahun 2021.

Halaman:
1 2
