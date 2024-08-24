Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Wall Street Ditutup Menguat, 3 Indeks Naik 1%

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |06:47 WIB
Wall Street Ditutup Menguat, 3 Indeks Naik 1%
Wall Street sepekan menguat (Foto: Shutterstock)
JAKARTA - Wall Street ditutup menguat pada perdagangan Jumat (23/8/2024) waktu setempat menuju titik tertinggi sepanjang masa. Bursa Saham AS menguat setelah pidato Ketua Federal Reserve AS Jerome Powell mengonfirmasi bahwa Amerika Serikat akan segera memulai pemotongan suku bunga.

Mengutip Reuters, Dow Jones Industrial Average (.DJI) naik 1,14%, menjadi 41.175, S&P 500 (.SPX) naik 1,15%, menjadi 5.634 - mendekati level tertinggi sepanjang masa - dan Nasdaq Composite (.IXIC) naik 1,47%, menjadi 17.877.

Powell, dalam sambutannya pada hari Jumat di simposium ekonomi tahunan di Jackson Hole, Wyoming, mengatakan "waktunya telah tiba" untuk memangkas suku bunga karena meningkatnya risiko terhadap pasar kerja tidak menyisakan ruang untuk pelemahan lebih lanjut dan inflasi hampir mencapai target Fed sebesar 2%, yang secara eksplisit mendukung pelonggaran kebijakan yang akan segera terjadi.

"Powell memberi pasar cukup sikap dovish untuk mendukung pasar sambil menghindari potensi jebakan yang memicu rasa takut," kata Carl Ludwigson, direktur pelaksana di Bel Air Investment Advisors, dalam sebuah email.

Indeks STOXX 600 Eropa (.STOXX) naik sekitar 0,5%, level tertingginya dalam lebih dari tiga minggu dan mencatat kenaikan mingguan untuk minggu ketiga berturut-turut.

Saham Asia di luar Jepang turun 0,1%, tetapi Nikkei Jepang (.N225) naik 0,4% karena investor mencerna data inflasi dan pernyataan Gubernur Bank Jepang Kazuo Ueda yang mengisyaratkan keinginan untuk menaikkan suku bunga jika ekonomi dan inflasi sesuai perkiraan.

Halaman:
1 2
