HOME FINANCE MARKET UPDATE

Ajak Masyarakat Investasi di Pasar Modal, MNC Sekuritas Cabang Bali Gelar Investor Gathering 2024

Yaser Rafi Pramudya , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |11:25 WIB
Ajak Masyarakat Investasi di Pasar Modal, MNC Sekuritas Cabang Bali Gelar Investor Gathering 2024
MNC Sekuritas cabang Bali gelar seminar (Foto: Okezone)
JAKARTA MNC Sekuritas Cabang Bali menggelar investor gathering 2024. MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Motion Digital Technology.

Sebagai bentuk komitmen untuk memberikan edukasi dan literasi pasar modal kepada masyarakat, MNC Sekuritas aktif dan konsisten dalam menggelar kegiatan edukasi pasar modal untuk menciptakan investor yang berkualitas di Tanah Air.

MNC Sekuritas cabang Bali menggelar Investor Gathering 2024 yang bertemakan “Navigating Market Opportunity for Profit with MotionTrade” pada Jumat (23/08/2024). Acara ini menghadirkan pembicara Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Bali I Gusti Agus Andiyasa dan Head of Product Management and Partnership MNC Sekuritas Luqman El Hakiem.

Dalam pemaparannya, Luqman menjelaskan bahwa IHSG baru-baru ini bergerak ke area positif mencatat all time high di level 7500 dalam sepekan terakhir, menempati peringkat 5 teratas dalam kinerja bursa ASEAN. Hal ini disebabkan aliran asing ke saham besar, terutama 4 bank terbesar seperti BBRI, BMRI, BBCA, dan BBNI. Sektor seperti perbankan, properti, konsumen non-siklikal, dan utilitas bisa menjadi pilihan untuk dipilih. Selain itu, dia juga menjelaskan bahwa ada 5 (lima) aspek yang perlu dipersiapkan oleh investor agar mendapatkan keuntungan di pasar modal.

“Pertama adalah ketersediaan dana, kedua adalah waktu yang tepat untuk proses jual dan beli, ketiga memanfaatkan fitur di aplikasi trading untuk membuat keputusan yang cepat dan otomatis, keempat mendapatkan informasi mengenai saham yang dituju, dan terakhir do the best, and let God to the rest,” ucap Luqman.

