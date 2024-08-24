Harga Emas Antam Naik Rp9.000 Jadi Rp1.420.000/Gram

JAKARTA - Harga emas batangan PT Aneka Tambang atau Antam (ANTM) mengalami kenaikan di perdagangan akhir pekan. Harga emas naik Rp9.000 ke Rp1.420.000 per gram pada Sabtu (24/8/2024).

Sejalan dengan harga emas, untuk buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan naik Rp9.000 ke level Rp1.267.000.

Mengutip laman logammulia.com, harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulogadung, Jakarta.

Adapun sesuai dengan PMK No. 34/PMK 10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9%.

Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45%, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi.